+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ИПэшники - о налоговых изменениях: Сколько денег не дай, брешь не заткнёшь, если проблема в системе

Опубликован проект изменений в налоговом законодательстве. Эксперт по налогам и ИПэшники прокомментировали ожидаемые изменения.


Налоговый консультант отметил, что изменения не приняты. Это всего лишь проект. Но скорее всего он вступит в силу без изменений. По крайней мере, так можно сказать, основываясь на опыт прошлых лет. 

Что изменится для ИП?

— 2022 год. Упрощенная система налогообложения останется для розничной и оптовой торговли, перевозок, туризма, общепита, здравоохранения и СТО. Эти ипэшники смогут платить по 6% от выручки. Со всех остальных УСН уберут с января. С 2023 года УСН для ИП не будет существовать вне зависимости от вида деятельности. ИПэшники будут платить налог в 16%. 

— В 2022 году будет работать единый налог. Те, кто работают с физическими лицами, могут воспользоваться этим вариантом. Здесь нет лимита выручки. Но если выручка превысила налог в 40 раз, то добавляется ещё 5% на превышение. С 2023 такого варианта не будет. 

Запретят ли ИП нанимать людей, пока не известно достоверно. 

— Бизнес на услугах довольно выгоден. Большая выручка, маленький налог. Изменения в налоговом законодательстве не намекают, а уже прямо говорят о том, что бизнес мало делится с государством. Есть страх, что ликвидируются ИПэшники как класс. Для покупателей, клиентов изменения в налогах значат только одно – ждём взлёта цен. 

Корреспондент «МП» поинтересовался у индивидуальных предпринимателей мнением о предстоящих изменениях. 

— Жили, живём и будем жить. У государства такая природа – собирать дань с людей. Да, изменения существенны. Но будем как-то стараться выживать, — отметил Павел, который занимается натяжными потолками. 

— Я в эти тонкости не вникаю. Сейчас маникюр 30, будет 40 рублей. Цены всегда повышаются. Нам надо где-то работать. Будем стараться ко всему адаптироваться, — сказала Юлия, зарабатывающая на маникюре. 

— То, что повышаются налоги, только не закидывайте камнями, хорошо. Больше денег на социально важные объекты – больницы, школы, сады, хорошие дороги, красивые чистые улицы, уютные дома. 

Я согласен и половину отдавать на налоги, если у нас будут университеты, как в США или Великобритании. Больницы, как в Швейцарии. Современный город, как в Сингапуре. 

Другой вопрос, гораздо более актуальный, как этими деньгами распорядятся. Сколько денег не дай, всё равно брешь не заткнёшь, если проблема в системе. А так, конечно, жалко деньги заработанные отдавать, — поделился мнением Александр, который вместе в женой торгуют детской одеждой.
Источник: media-polesye.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]