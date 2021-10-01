Как сообщается на сайте компании, «перенесено изменение стоимости абонентской платы по тарифным планам сотовой связи, голосовых вызовов, мобильной передачи данных и пр. для физических и юридических лиц».





«Запланированные изменения в рамках остальных услуг будут действовать в соответствии с ранее объявленным сроком», — говорится в сообщении.





Ранее «МТС» анонсировал повышение тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги сотовой связи в среднем на 4% к уровню текущих тарифов с 1 октября. Изменения коснутся абонентской платы, стоимости мобильного интернета, звонков, услуг фиксированного интернета и связи в роуминге, SMS и других услуг.





На днях телеком-провайдер А1 и госоператор «Белтелеком» также сообщили о переносе анонсированного ранее повышения тарифов на ряд услуг связи для физических и юридических лиц: изменения вступят в силу не 1 октября, как планировалось, а 1 ноября.