+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Странная история: и МТС переносит повышение стоимости услуг на 1 ноября

Оператор МТС вслед за А1 и Белтелекомом сообщил о переносе даты повышения тарифов на основные услуги сотовой связи для физических и юридических лиц - с 1 октября на 1 ноября 2021 года.

Как сообщается на сайте компании, «перенесено изменение стоимости абонентской платы по тарифным планам сотовой связи, голосовых вызовов, мобильной передачи данных и пр. для физических и юридических лиц».

«Запланированные изменения в рамках остальных услуг будут действовать в соответствии с ранее объявленным сроком», — говорится в сообщении.

Ранее «МТС» анонсировал повышение тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги сотовой связи в среднем на 4% к уровню текущих тарифов с 1 октября. Изменения коснутся абонентской платы, стоимости мобильного интернета, звонков, услуг фиксированного интернета и связи в роуминге, SMS и других услуг.

На днях телеком-провайдер А1 и госоператор «Белтелеком» также сообщили о переносе анонсированного ранее повышения тарифов на ряд услуг связи для физических и юридических лиц: изменения вступят в силу не 1 октября, как планировалось, а 1 ноября.
Источник: naviny
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]