По сравнению с июлем текущего года сокращения увеличились на 20,94 тыс. человек. Численностью людей, принятых на работу также увеличилась, но не столь значительно, поэтому в целом занятость снизилась в августе на 12,053 тыс. человек — примерно в 3 раза больше, чем в июле текущего года и в 2 раза больше, чем в августе прошлого.





Правда, эти данные касаются только организаций без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.





А в целом в экономике страны занятость по данным Национального статистического комитета, в августе даже выросла по сравнению с июлем на 0,5 тыс. человек и достигла 4 271,7 тыс. человек. Это кажется довольно странным, так как оживления в малом бизнесе Беларуси не наблюдается.





Рост сокращений в крупных организациях был вызван, в основном, увольнениями в сфере образования. В августе там было уволено 22,47 тыс. человек: на 6,53 тыс. человек больше чем принято на работу. Это отчасти сезонное сокращение, однако в августе прошлого года уволено было всего 17,056 тыс. человек, на 2,6 тыс. больше количества принятых.





Выросли и количество увольнений в здравоохранении и социальных услугах: до 7,63 тыс. человек с 6,83 тыс. человек в августе прошлого года. Но при этом в медицинских учреждениях расширялись штаты, и занятость в августе текущего года выросла на 4,04 тыс. человек по сравнению с июлем.





Год назад данный показатель составил 4,85 тыс. человек. Таким образом, информация о значительном оттоке медицинских работников из Беларуси за рубеж не подтверждается.





Нет и значительного сокращения числа IT-специалистов. В августе 2021 года в сфере информации и связи было уволено 2,1 тыс. человек, что почти в 2 раза превысило сокращения в августе 2020 года (1,2 тыс. человек).





Однако и число людей, принятых на работу, значительно увеличилось, в связи с чем занятость в данной сфере экономики увеличилась на 84 человека. Но это почти в 3 раза меньше роста в августе прошлого года. То есть занятость в информационной сфере экономики РБ прирастает, хотя и не так быстро, как год назад.





Этого нельзя сказать о финансовой и страховой деятельности, где занятость стабильно сокращается. В августе текущего года она снизилась еще на 169 человек, что, правда, меньше, чем в августе прошлого года, когда она уменьшилась на 218 человек.





В белорусской промышленности благодаря ее подъему в текущем году сокращение штатов замедлилось, хотя и не прекратилось вовсе. А именно, занятость там за август текущего года уменьшилась по сравнению с июлем на 1,39 тыс. человек против 1,84 тыс. в августе год назад.





А в сельском хозяйстве неурожай привел к закономерному сокращению занятости на 4,51 тыс. человек против 3,29 тыс. человек в августе прошлого года.





Странная ситуация сложилась в сфере оптовой и розничной торговли вместе с ремонтом автомобилей и мотоциклов, где число увольнений в организациях выросло, несмотря на оживление торговли. А именно, занятость в данной сфере экономики в августе текущего года снизилась на 802 человека, в то время как год назад сокращения составили 178 человек.





Ухудшилась ситуация и в строительстве, где за август, несмотря на пик строительного сезона, занятость снизилась по сравнению с июлем на 734 человека, тогда как год назад — всего на 132 человека.