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Предприятие "Гродно Азот" предупредило горожан что в ближайшие несколько дней они могут наблюдать красно-бурый дым из трубы химического завода.





На ОАО просят гродненцев не волноваться, пишет Sputnik, так как в это время будут проходить пусковые операции в нескольких цехах, которые останавливались на плановый ремонт.





Как сообщает пресс-служба предприятия, в период с 30 сентября по 4 октября завершатся плановые остановочные ремонты в цехах, специалисты завода приступят к пусковым операциям. Некоторые этапы работ "сопровождаться характерными для технологического процесса явлениями".





Так, при пусковых операциях в цехе азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси (АКиКАС) в отходящих газах увеличивается содержание оксида азота, который придает им красно-бурый оттенок. Появление рыжего дыма – не повод для паники. На предприятии уверяют, что допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах регламентирован комплексным природоохранным разрешением.





На ОАО также пояснили, что при разогреве основных отделений цеха аммиака применяется технологический газ. В своем составе он содержит горючие вещества, до окончания пусковых операций сбрасывается и сжигается на факельной установке. Данные пусковые операции могут продолжаться несколько суток. Когда в цехе начнут выпускать готовую продукцию – аммиак, процесс сжигания газа прекратится.





Во время пусковых операций обещают проводить контроль качества атмосферного воздуха на территории ОАО "Гродно Азот", а также на границе санитарно-защитной зоны. Всю информацию о замерах можно найти на официальном сайте предприятия.