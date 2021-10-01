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"Гродно Азот" предупредил о рыжем дыме из трубы – просят не волноваться

На химическом предприятии завершили плановые ремонты нескольких цехов и предупредили о появлении яркого дыма.

© Photo : ОАО "Гродно Азот"

Предприятие "Гродно Азот" предупредило горожан что в ближайшие несколько дней они могут наблюдать красно-бурый дым из трубы химического завода.

На ОАО просят гродненцев не волноваться, пишет Sputnik, так как в это время будут проходить пусковые операции в нескольких цехах, которые останавливались на плановый ремонт.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в период с 30 сентября по 4 октября завершатся плановые остановочные ремонты в цехах, специалисты завода приступят к пусковым операциям. Некоторые этапы работ "сопровождаться характерными для технологического процесса явлениями".

Так, при пусковых операциях в цехе азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси (АКиКАС) в отходящих газах увеличивается содержание оксида азота, который придает им красно-бурый оттенок. Появление рыжего дыма – не повод для паники. На предприятии уверяют, что допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах регламентирован комплексным природоохранным разрешением.

На ОАО также пояснили, что при разогреве основных отделений цеха аммиака применяется технологический газ. В своем составе он содержит горючие вещества, до окончания пусковых операций сбрасывается и сжигается на факельной установке. Данные пусковые операции могут продолжаться несколько суток. Когда в цехе начнут выпускать готовую продукцию – аммиак, процесс сжигания газа прекратится.

Во время пусковых операций обещают проводить контроль качества атмосферного воздуха на территории ОАО "Гродно Азот", а также на границе санитарно-защитной зоны. Всю информацию о замерах можно найти на официальном сайте предприятия.
Источник: Инна Гришук
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