



Украина зависит от импорта нефтепродуктов, для белорусских предприятий это премиальный рынок, сказал директор "БНК-Украина" Евгений Поспелов в кулуарах международной конференции по нефти и газу, передает корреспондент Sputnik.





По его словам, сотрудничество с украинской стороной продолжается: "Украина санкции не поддержала, поэтому наши обороты только растут. С клиентами у нас выстроены партнерские отношения".

Премиальный рынок

При этом он отметил, что когда в феврале текущего года на украинской территории остановили трубопровод с российским сырьем, то благодаря поставкам из Беларуси данный период Украина спокойно прошла.





Евгений Поспелов обратил внимание, что украинский рынок нефтепродуктов достаточно диверсифицирован, но Мозырский НПЗ находится всего в 50 км от границы с Украиной, к тому же белорусская продукция самая качественная на рынке сегодня.





"Украинский рынок до сих пор остается самым премиальным. Так сложилось, что раньше там было шесть НПЗ, а на сегодняшний день работает только Кременчугский НПЗ. Поэтому Украина – импортозависимая страна", – констатировал директор "БНК-Украина".

Отсутствие санкций

Евгений Поспелов подчеркнул, что основной объем нефтепродуктов на украинский рынок поступает с Мозырского НПЗ.





"Бывают периоды, когда поставляет и "Нафтан". Это не так и много, возможно, около 10% (от объема поставок из Беларуси – Sputnik)", – уточнил он.





После чего отметил, что уже в августе НПЗ в Кременчуге нарастил переработку на 14 тысяч тонн в сутки, что по году позволит выйти на 5 миллионов тонн переработки. Что означает двукратный рост переработки нефти на украинском рынке.





"Мы поставляем ту часть, которая необходима рынку", – особо отметил директор "БНК-Украина" подчеркнув, что белорусская сторона считает правильным развитие внутреннего украинского производства.

Проблемы Украины

Евгений Поспелов признал наличие такой проблемы на украинском рынке, как контрафактное производство. Когда, например, берут белорусский АИ-92, добавляют присадки и продают, как АИ-95.





"Есть такое явление – это внутренние проблемы Украины, и она сама должна с этим разобраться. Теневой украинский рынок составляет около 20%", – конкретизировал он.





По его мнению, наличие теневых мини-НПЗ на украинском рынке вредит белым игрокам. Потому что они не только выпускают некачественную продукцию, но еще и не платят налоги.





Директор" БНК-Украина" рассказал, что на украинском белорусская продукция занимает 35% рынка дизеля, бензина - 40%, битум - 45%.