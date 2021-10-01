











На аукцион «Брестского городского центра по управлению недвижимостью» попал редкий объект — здание в историческом центре города. Речь идет о двухэтажной постройке на проспекте Машерова, 50, которую раньше занимал Брестский РОВД. Сегодня пустующему зданию пытаются найти новое применение — в бывших кабинетах следователей могут открыться офисы или магазины. Об сообщает БГ со ссылкой на realt.by.





Место, где ранее находился РОВД, по праву можно назвать «золотым». Рядом улица Советская с ее рекордным пешеходным трафиком и все основные достопримечательности. Здесь же поблизости − торговые центры, кафе, банки и отели.





Помещения в здании можно снять в аренду не более, чем на 2 года. Новые арендаторы смогут использовать квадратные метры под оказание услуг (кроме услуг по общественному питанию), торговлю (кроме продовольственной группы товаров), офис или склад. Стоимость «квадрата» по большинству лотов составляет 7,61 рубля.





Всего на аукцион выставлено 40 лотов — общая площадь всех помещений составляет 1308 «квадратов». Аукционные торги на право заключения договоров аренды запланированы на 26 октября.





Подать заявление в «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» на участие в аукционе можно до 20 октября.











