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Еще одна алкосеть: на этот раз от "Виталюра"

«Виталюр» вслед за другими игроками рынка решил развивать сеть алкогольных магазинов. Первая точка открылась в Минске на ул. Голодеда.



По этому адресу с 2007 года числился традиционный магазин «Виталюр», а сейчас это именно алкомаркет под брендом «Невинный». Судя по реестру, пишет Office Life, сеть пока не переименовывает другие магазины. Всего у нее 82 действующие точки.

По данным компании, «Виталюр» импортирует более 300 наименований алкоголя. В основном это игристые и тихие вина.

В новом алкомаркете спиртные напитки составляют 60% ассортимента, а остальное — продукты питания: «молочка», бакалея, колбасы, закуски и др.

Кроме «Виталюра», алкопроекты развивают «Остров чистоты и вкуса» («Три лося») и группа «Евроторг» («Семь пятниц»).
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