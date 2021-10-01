







По этому адресу с 2007 года числился традиционный магазин «Виталюр», а сейчас это именно алкомаркет под брендом «Невинный». Судя по реестру, пишет Office Life, сеть пока не переименовывает другие магазины. Всего у нее 82 действующие точки.





По данным компании, «Виталюр» импортирует более 300 наименований алкоголя. В основном это игристые и тихие вина.





В новом алкомаркете спиртные напитки составляют 60% ассортимента, а остальное — продукты питания: «молочка», бакалея, колбасы, закуски и др.





Кроме «Виталюра», алкопроекты развивают «Остров чистоты и вкуса» («Три лося») и группа «Евроторг» («Семь пятниц»).