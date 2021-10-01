На эти вопросы на страницах журнала « Банковский вестник » пробуют ответить заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка, экономист Михаил Демиденко совместно с психологом Александрой Демиденко.





Авторы статьи обратились к опросу, пишет Thinktanks.by, который проводился в сентябре 2020 года исследовательской компанией САТИО. Опрос пришелся на непростое время: не так давно прошел валютный ажиотаж июля-августа 2020 года и продолжался разгар политического кризиса.

Что белорусы делают с лишними рублями?

Чтобы понять, доверяют ли люди национальной валюте и финансовой системе и как на это доверие влияет кризис, респондентов попросили описать, что они делают со своими сбережениями.





Оказалось, что 36,8% вообще не имеют сбережений. А коло половины опрошенных признались, что переводят рубли в валюту.





В частности, 23,4% респондентов стараются переводить рубли в валюту в неспокойные времена (после кризисов, деноминаций). Такую привычку Михаил и Александра Демиденко объясняют опытом пережитых ранее валютных кризисов.





14,8% респондентов заявили, что «поменяли рубли на валюту, так как из-за последних событий перестали доверять рублю».





И немалая группа (10,9% респондентов) всегда меняет рубли на валюту. «Причина этого кроется, скорее всего, в недоверии к экономической политике Республики Беларусь, а не во влиянии валютных кризисов на сохранность сбережений», - полагают эксперты Нацбанка.





Авторы обращают внимание на ту группу опрошенных, которых побежать в обменник заставили события августа-сентября прошлого года. «Это как раз те люди, которые поддались социальному заражению и меняли рубли на валюту не из-за привычки, выработанной после предыдущих кризисов, и не потому, что так всегда делают, а потому, что сформировали негативные ожидания на фоне развития политических событий», - пишут исследователи.





«Возврат их предпочтений к осуществлению сбережений в национальной валюте – это одна из первоочередных задач восстановления доверия к белорусскому рублю», - уверены Михаил и Александра Демиденко.









Респондентов также спрашивали по поводу банковских вкладов. Оказалось, у большинства их просто нет – «что, возможно, объясняется недоверием части населения к финансовым институтам», полагают эксперты Нацбанка.





Всего вклады имели 8,2% опрашиваемых – в валюте и 4,5% – в рублях.





Им был задан вопрос, что они делают в текущей ситуации со своими вкладами. Четверть респондентов не предпринимали каких-либо действий (вероятно, из-за условия безотзывности вклада), а вот 7,5% сняли все деньги из-за страха потери сбережений и, возможно, обменяли рубли на валюту.





Лишь 4,5% респондентов действительно доверяют рублю и финансовой системе, так как не снимали вклад в анализируемом периоде, подчеркивают эксперты.

Безосновательный страх

Авторы констатируют, что для многих белорусов привычка «менять рубли на валюту» не всегда трансформируется в реальный поход в обменник. К этому их должно подтолкнуть какое-то событие: либо кризисы, быстрый рост цен или курса валют, либо появление ожиданий, вызывающих страх наступления таких событий.





Эксперты считают, что именно последнее наблюдалось в июле-августе 2020 года, когда население предъявило спрос на валюту, почти в 10 раз превышающий чистый спрос в «обычные» месяцы. «При этом реальных макроэкономических предпосылок для ажиотажного поведения населения не было: белорусский рубль с отметки 2,64 рубля за доллар на конец марта 2020 года укрепился до 2,37 рубля за доллар на конец июня. Инфляция в июне составила всего 5,2%».





Как показал опрос, 27,3% респондентов ожидали значительного роста курса валют, а 45,5% – незначительного.

Кто виноват?

«Таким образом, держать наличные, прежде всего в иностранной валюте, чтобы иметь возможность оперативно их потратить на нужные товары или услуги, является предпочтительной стратегией для жителей Беларуси», – резюмируют авторы.





«Выбор в пользу иностранной валюты и наличности при формировании сбережений обусловлен также недостаточной развитостью финансового рынка Беларуси. Возможности белорусских граждан осуществлять инвестиции в акции, корпоративные облигации и другие финансовые инструменты, широко распространенные среди населения в других странах, в том числе с формирующейся экономикой, существенно ограничены», - пишут исследователи.





Представители Нацбанка также винят независимые СМИ и экспертов в создании негативных ожиданий по поводу макроэкономической ситуации. По их мнению, информация из негосударственных источников плохо повлияла на тех людей, которые стойкой привычки бежать в обменник не имели, но поддались общей панике.

Что делать?

«Авторы подчеркивают безальтернативность следования политике макроэкономической и финансовой стабильности для Национального банка и правительства Беларуси, так как резкий рост цен и существенные колебания курсов валют ассоциируются у населения с фундаментальными базовыми страхами и могут вызывать нерациональное импульсивное поведение», – написано в исследовании.





«Национальному банку и Правительству удалось стабилизировать ситуацию на валютном и денежном рынках после событий 2020 г., что служит доказательством потенциальной устойчивости белорусского рубля и банковской системы в целом.





Чем больше экономика пройдет сложных моментов без потери сбережений у населения, тем быстрее впоследствии будет восстанавливаться доверие к рублю и усиливаться вера в надежность рубля», – подытожили авторы.