



По его мнению, пандемия навсегда изменила представление о работе.

По мнению Хьюстона, в будущем сохраниться тенденция на удалённую работу. Работники будут избегать поездок в офис и получат больший контроль над собственным расписанием. «40-часовая неделя в офисе — отголосок фабричной эпохи и архаизм — наконец уходит в прошлое», — сказал Хьюстон.





Работодателям это, в свою очередь, позволит нанимать сотрудников без привязки к месту их проживания, следовательно, привлекать больше талантливых кадров.





Многие компании уже переходят на гибридную работу, чтобы удержать сотрудников, которые не хотят возвращаться в офис.





При этом, по словам Хьюстона, компаниям необходимо научиться правильно организовывать процессы и привлекать грамотных менеджеров, чтобы работники могли выполнять работу без постоянного контроля. Влияние пандемии коронавируса в данном случае сопоставимо с влиянием мобильных и облачных технологий.





Эксперты по рынку труда и экономисты предупреждают, что выгоду от изменений получат работники умственного труда, такие как программисты, а не занятые, к примеру, на производстве или в гостиничном бизнесе.





Гендиректор Dropbox считает, что организацию труда «в значительной степени ещё предстоит определить», и что компаниям и работникам необходимо переосмыслить социальный договор.





В октябре 2020 года Dropbox навсегда перевела своих сотрудников на удалёнку. Хьюстон заявил тогда, что это связано с тем, что компания сокращает и перераспределяет ресурсы.



