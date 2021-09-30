"В состав проданного незавершенного строительством объекта Оршакомхоза "Расширение пионерского лагеря-базы "Ленок" входит гостиничный корпус на 20 мест, жилой дом на 12 квартир, клуб на 130 мест с рестораном на 100 мест, оздоровительный корпус, приемный медицинский корпус, спальный корпус на 60 мест, спальный корпус на 40 мест, хозяйственный корпус, а также оборудование", - говорится в сообщении.





Объекты жилищного строительства выставлялись на аукцион за Br47 300, остальные объекты недвижимости и оборудование – за 60 базовых величин. Также покупателю необходимо возместить затраты балансодержателю на оформление документов в сумме Br20 666, пишет interfax.by

"Пионерский лагерь пытались продать еще с 2014 года. В итоге, на 14-м по счету аукционе, пионерский лагерь был продан за Br51 672 польскому инвестору, который планирует сделать здесь туристическую базу. По условиям аукциона на это дается 2 года", - рассказали в комитете.



