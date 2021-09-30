В то же время в российском Брянске хвастаются, что поставляют картофель в Беларусь. Так сколько куда поставляют, и кто ж всё-таки «первый по бульбе»?

Минсельхозпрод Беларуси: картофеля хватит

В этом году Беларусь будет полностью обеспечена картофелем, заявил Минсельхозпрод. Ожидается урожай 913 тысяч тонн в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Кроме того, около 5 миллионов тонн выращивается в личных подобных хозяйствах белорусов, пишет 1reg.by





Министерство заверяет, что цифры примерно схожи с прошлогодними. В 2020 было 914 тысяч тонн в организациях и КФХ.

«Ежегодное производство картофеля и овощей позволяет в полном объеме обеспечить внутриреспубликанские потребности. А излишки продукции поставлять на экспорт», – заявляет Минсельхозпрод.

Россия: каждая пятая пачка чипсов в Беларуси из брянского картофеля

В соседней России рекорды по картофелю который год бьёт приграничная Беларуси Брянская область. На этот регион приходится 15% всего картофеля, выращенного в России. Еще в 2019 году российские издания выходили с заголовками «Брянская область обогнала Беларусь по производству картофеля».





В конце 2020 года этому факту удивлялся и посол Беларуси в России Владимир Семашко, который был с визитом в Брянской области:





«Я был поражён, когда узнал, что вы собрали 1,2 млн тонн картофеля, больше, чем вся Республика Беларусь! Это действительно огромный рывок! Нам есть что предложить самим и есть что перенять у вас», — говорил тогда в России Владимир Семашко.





В этих лестных для Брянщины формулировках есть некорректность, ведь сравнивается картофель, выращенный сельхозорганизациями и фермерами. А ведь в Беларуси 80% картофеля выращивают обычные граждане (около 5 млн тонн). Потому говорить «больше, чем вся Беларусь» здесь не совсем уместно.





Однако, если сравнивать только сельхозорганизации и фермеров, то результаты по картофелю Брянской области впечатляют. Ведь ее площадь примерно равна площади той же Брестской области.





Как рассказывал губернатор Брянской области Александр Богомаз, у них урожайность картофеля в этом году составила около 300 центнеров с гектара. При этом, брянские фермеры сообщали в СМИ, что урожай в этом году не очень – картофель мелкий. По данным Белстата, в Беларуси в прошлом году в сельхозорганизациях была урожайность 256 центнеров.





Александр Богомаз рассказал на всероссийском сельхозфоруме, что Брянщина уже не первый год поставляет картофель в Беларусь.





“По валовому сбору мы собираем более 15% всего картофеля. И что приятно – рядом с нами находятся наши братья белорусы, мы им уже поставляем картофель не первый год для переработки. И каждая вторая пачка чипсов, выпущенная белорусами, она выпускается из брянского картофеля”, – отметил Богомаз.

Так много ли картофеля ввозят в Беларусь? И как дела у самой России?

Оказывается, эти бравурные заявления российского губернатора о поставках в Беларусь, на цифрах выглядят не так уж и впечатляюще.





В январе-июле в Беларусь было ввезено из-за рубежа 17,5 тысяч тонн картофеля. Это всего 0,3% от картофеля, выращенного в Беларуси. Это при том, что в первом полугодии в Беларусь всегда ввозится больше картофеля. В основном из южных теплых стран. Еще 30% ввезённого картофеля поступает из Украины. 12% ввезённого картофеля пошло на производство чипсов.





Примечательно, что на экспорт в другие страны Беларусь даже в первом полугодии отправляла в 3,6 раза больше, чем ввозила. Это всё официальные данные Белстата.





Удивить могут и официальные данные Россельхознадзора по поставкам картофеля из Беларуси. Оказывается, на 10 августа 2021 Беларусь увеличила поставки картофеля в Россию в 11 раз в сравнении с прошлым годом. С 8,3 тыс. тонн до 94,3 тыс. тонн.





Как объясняли российские эксперты, Россия дополнительно закупала картофель в Беларуси, чтобы сбить цены на своём рынке до появления нового урожая. Уже на 8 сентября отпускные цены на картофель в Брянске составляли от 19 до 25 рублей за кило (65-85 бел копеек).





Несмотря на все достижения Брянщины в разведении картофеля, в России своего продукта хватает на 80%. Эту цифру назвала российский вице-премьер Виктория Абрамченко:





«Россия более чем на 80% закрывает внутренние потребности в картофеле. Его импорт составляет всего 16% от объема внутреннего производства».





Выглядит, что в целом Беларусь всё-таки «первая по бульбе» в сравнении с Россией.



