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Цена на газ в Европе приблизилась к $1200

Цены на природный газ продолжают расти на фоне рекордно низких запасов в Европе в преддверии старта отопительного сезона.

Цена ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures вновь установила исторический рекорд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи в четверг, 30 сентября.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1187,45 за 1 тыс. куб. м, или 99 евро за МВт•ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт•ч), – говорится в сообщении.

Указано, что общий рост цены газа с начала дня составляет более 13%.
Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м, а 30 сентября превысила $1100.

Как известно, природный газ продолжает рекордно дорожать на фоне его самых низких запасов в Европе за 10 лет.
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