Цена ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures вновь установила исторический рекорд. Об этом сообщает Т АСС со ссылкой на данные биржи в четверг, 30 сентября.





Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1187,45 за 1 тыс. куб. м, или 99 евро за МВт•ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт•ч), – говорится в сообщении.





Указано, что общий рост цены газа с начала дня составляет более 13%.

Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м, а 30 сентября превысила $1100.





Как известно, природный газ продолжает рекордно дорожать на фоне его самых низких запасов в Европе за 10 лет.



