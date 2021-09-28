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В Гродно открыли магазин от «Белоруснефти» без АЗС в спальном микрорайоне

Новый формат маркет-торговли от «Белоруснефти»

Шаговая доступность, широкий выбор… В Гродно под фирменным брендом сети автозаправок «Белоруснефти» открыли магазин «Цікаы». Но без автозаправки. Рассказываем, как это работает.

Новый формат маркет-торговли опробует предприятие «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», открывшее объект в формате «магазин у дома без АЗС». Он расположен в спальном микрорайоне на улице Врублевского областного центра. Такой маркет на сегодняшний день – единственный в автозаправочной сети «Белоруснефти».  Ассортимент магазина будет корректироваться и пополняться с учетом пожеланий покупателей. К слову, маркет открыт с 7.00 до 23.00, без обеда и выходных. Так что и по дороге на работу, и после нее он будет доступен посетителям, пишет neft.by
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