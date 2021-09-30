На этой неделе газ превысил 1100 долларов за тысячу кубометров, а нефть марки Brent – 80 долларов за баррель. Как эти рекорды по нефти и газу сказываются на российской экономике и российском рубле и отражаются на нашей экономике и финансовом рынке? Об этом myfin.by спросил финансового консультанта Михаила Грачева.





Нефть и газ к концу года закрепятся на трехлетних максимумах

– Все то, что происходит на мировых сырьевых, энергетических рынках, соответственно, проецируется на российский и на наш белорусский внутренние валютные рынки. Надо отметить, что происходящее с точностью до запятой подтверждает наш прогноз, который мы делали месяц-полтора назад.





То есть, в условиях масштабной вакцинации населения всего мира, растет надежда и вероятность того, что мировая экономика будет усиленно восстанавливаться после пандемии и будет расти спрос. И вот это все подстегивает цены на нефть и газ, – отметил белорусский эксперт Михаил Грачев в комментарии Myfin.by.





– Мы видим, что цены достигают исторических и локальных максимумов. Если более конкретно, например, цены на нефть марки Brent на текущей неделе в моменте пробивали уровень 80 долларов за баррель. Это очень важный психологический уровень.





И рынок всегда работает таким образом, что вначале идет тестирование и пробой уровня, потом – откат и коррекция, что мы и наблюдали. Так, после 80 долларов за баррель нефть опускалась примерно до 77 долларов, а сейчас она вновь возвращается к росту.





То есть, идет вторая-третья попытка пробить уровень в 80 долларов. И высока вероятность, что в следующем месяце, в перспективе – до конца года, нефть все-таки закрепится выше этой отметки – 80 долларов за бочку.





Что касается цены на газ, на самом деле это в общем-то цена краткосрочных контрактов. Дело в том, что есть и долгосрочные контракты, которые заключают крупные поставщики, в данном случае мы говорим про российский «Газпром».





Например, на этой неделе было объявлено о том, что «Газпром» заключил контракт на 15 лет с Венгрией. Мы знаем также о том, что есть и долгосрочные контракты с Германией, КНР. В рамках таких контрактов цена оговаривается на долгосрочную перспективу и, конечно, она существенно ниже, чем по краткосрочным контрактам.





А вот эти 1000-1100 долларов за тысячу кубометров газа – это в общем-то цены краткосрочных контрактов, которые заключают на относительно небольшие объемы поставок. Но тем не менее они весьма индикативны, то есть, свидетельствуют о растущем спросе, определенной напряженности в энергетической сфере и подстегивают, соответственно, участников сырьевого рынка к тому, чтобы цены шли вверх. Безусловно, это поддерживает российский бюджет и российскую валюту.





Рубль растет даже при подорожании доллара

И мы видим рост российского рубля, несмотря на удорожание доллара США на внебиржевом рынке Forex, в частности, валютная пара евро/доллар откатилась к отметке в 1,16, чего не было уже достаточно давно. Золото находится на отметке 1720 долларов за унцию. Американские фондовые индексы, которые коррелируются с долларом США, находятся на исторических максимумах.





Тем не менее, в этих условиях российский рубль очень комфортно себя чувствует. Цена доллара к российскому рублю на рынке РФ закрепилась в районе 72 рубля 40-50 копеек. По большому счету это очень комфортный курс для российского бюджета.





Это комфортно и для белорусского бюджета

И проекцию этих изменений мы видим на нашем внутреннем белорусском рынке. Есть относительно небольшой рост курса доллара: по крайней мере, против курса прошлой недели, когда доллар опускался до уровня 2 рублей 48 копеек, его текущее значение составляет около 2 рублей 51-53 копейки. Но при этом существенно снизился евро в годовом отношении, он подешевел уже почти на 8%.





И мы видим , что на сегодняшних торгах российский рубль вырос выше 3 белорусских рублей 46 копеек за 100 российских и уверенно нацеливается на взятие курса в 3,50.





С экономической точки зрения доллар стоимостью 2,50 белорусского рубля и российский рубль по 3,50 белорусского рубля за 100 российских - это достаточно комфортно для внутреннего белорусского бюджета. Потому что есть у нас и экспортеры, и импортеры, а соотношение их интересов отражается в формировании именно такого курса.





Что в итоге?

Если подвести итог, весьма высока вероятность того, что цены на энергоносители будут сохраняться на этих трехлетних максимумах с относительно небольшим ростом. И, соответственно, курс российского рубля будет в пределах 72 рублей 50 копеек плюс-минус 20-30 копеек.





А на нашем внутреннем рынке, соответственно, российский рубль будет стремиться к отметке 3 белорусских рубля 50 копеек, а доллар — около 2,50 белорусского рубля плюс-минус копейка. Евро же будет менять свой курс в соответствии с изменениями на внебиржевом рынке Forex.