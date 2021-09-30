Однако сейчас есть все основания предполагать, что уже в ближайшем будущем как минимум один из этих маркеров, дороги, перестанет быть предметом национальной гордости, пишет телеграм-канал Нашы грошы.





Важно понимать, что хорошие дороги у нас — это не только забота о комфорте граждан страны, но и стабильный источник доходов государства. Беларусь — это транзитная страна, которая активно использует свое выгодное географическое положение. Последние годы именно транспортные услуги занимают первое место в экспорте белорусских услуг. Доходы эти напрямую зависят от качества дорог и инфраструктуры.

Дорожная сфера финансируется из государственного целевого бюджетного фонда. Это одно из крупных, важных и одновременно проблемных направлений расходования средств. Особенно ярко эти проблемы видны по тому, как финансируется дорожный фонд в этом году.

Денег на дороги не хватает всегда, поэтому их строительство, реконструкция и ремонт производились с привлечением иностранных источников. Одним из важных доноров для Беларуси был Европейский инвестиционный банк, выделявший Беларуси относительно недорогие кредиты (по крайней мере — ощутимо дешевле чем те, что можно было взять в России).





Были и другие источники иностранного финансирования. Поэтому остановка поддержки зарубежными средствами очень болезненно ударила по дорожной отрасли.

Что же происходит? Посмотрев на инфографику, иллюстрирующую ситуацию в январе-июне 2021 года, мы сразу увидим серьезный дефицит средств в Республиканском дорожном фонде: доходы составили 198,6 млн рублей, а расходы — 350,3 млн. Разницу в 151,7 млн приходится закрывать из средств республиканского бюджета.





Изучим статьи расходов дорожного фонда. Возможно, для вас станет неожиданностью, что более четверти из них (26%) занимает погашение кредитов, которые мы уже имеем, и процентов по ним. 29% расходуется на содержание дорог в порядке, 12% — на их текущий ремонт, и только 7% — на реконструкцию старых дорог и строительство новых.

Государственная программа развития транспортного комплекса на 2017-2020 год во многом оказалась недофинансированной из-за того, что за прошлый год выпало до 70% зарубежных средств, на которые до этого рассчитывали. В 2020 году из запланированных 139 млн рублей из зарубежных источников (преимущественно — из Евросоюза) были получены только 43 млн.

Государственная программа развития транспортного комплекса на 2021–2026 годы предполагает привлечение финансирования в размере 10 млрд рублей. Где брать средства? В бюджете лишние деньги найти сложно. Поэтому, скорее всего, правительству придется искать кредитную поддержку у Евразийского банка развития или Китая.





Но здесь надо учитывать, что кредиты ЕАБР и России могут оказаться ощутимо дороже (иначе мы бы их использовали раньше), а Китай в последнее время вообще не проявляет энтузиазма вкладывать деньги в белорусскую экономику.

Взяв российские кредиты, мы, скорее всего, будем все больше увеличивать статью расходов «погашение кредитов и процентов», а это значит, что на реальные действия по поддержанию и развитию дорожной сети будет оставаться все меньше денег. К этому можно добавить вероятное снижение прибыли от экспорта транспортных услуг из-за санкций.





А ведь это деньги не только на дороги, но и, например, на мосты. В прошлом году несколько ЧП с мостами показали, чем может грозить недостаточное финансирование отрасли, которая уже сейчас критически нуждается в обновлении и ремонте.

Инфографика дает понять, что мы уходим все дальше от развития и обновления дорожной инфраструктуры и уже сейчас тратим большую часть ресурсов просто на поддержание того, что есть, в рабочем состоянии.





Если ситуация кардинально не поменяется в лучшую сторону, вполне вероятно уже через несколько лет нашими дорогами правительство России и Украины начнет пугать своих граждан: «Хотите как в Беларуси?».