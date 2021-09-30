В том числе количество малых организаций (с числом работающих от 16 до 100 человек) на начало сентября насчитывалось 10 921, в то время как на начало января – 11 282. Число микроорганизаций (работающих до 15 человек) уменьшилось с 90 949 до 87 168.

Сокращение числа малых предприятий отмечается во всех регионах страны. Так, в Минске их количество за 8 месяцев текущего года снизилось с 41,5 до 39,6 тыс.

Катерины Борнуковой о причинах и последствиях неутешительной тенденции. Постоянное снижение численности малых компаний в стране наблюдается с 2014 года. Филин спросил у академического директора Белорусского экономического исследовательско-образовательного центрао причинах и последствиях неутешительной тенденции.





— Сегодня страна находится в затяжном перманентном кризисе. В начале 2020 года случилась пандемия, тогда люди решили приостановить открытие своего бизнеса. Позже в Беларуси наступил политический кризис, который спровоцировал перемену в отношении государства к частному сектору, предпринимателям, малым компаниям.





С течением времени это действует все более угнетающе на деловую активность: меньше людей открывают новые бизнесы. Поэтому мы и наблюдаем такое резкое сокращение малых компаний последний год.





Экономист называет усиливающееся давление государства на малый бизнес «странным явлением»:





— Последнее десятилетие, до 2020 года, ознаменовалось такой либерализацией. Условия для бизнеса становились действительно все лучше и лучше. Нельзя их назвать идеальными, однако проблемы, стоявшие перед белорусским бизнесом, были вполне решаемыми. Не было такого, что отечественный бизнес в корне отличался от бизнеса других стран.





Условия нормализовались, а потом вдруг начал происходить откат. Сложно утверждать, почему так произошло. Можно предположить, что политический кризис заставил государство пересмотреть свое отношение к частному сектору.





Все слышали эти фразы про ипэшников и айтишников, которые пытались у нас революцию устроить. Возможно, это ложится большой тенью на частный сектор в целом. Отношение такое: мы вам давали работать, а вы нам «нож в спину» и на протесты.





Вторая вероятная причина давления — максимизация налогов. И для этой максимизации государство готово многим жертвовать, например, убрать упрощенку для ипэшников, чтобы никто не злоупотреблял ей для уклонения от уплаты налогов.





Собеседница «Филина» соглашается, что давление на частный сектор может стать очередным выстрелом властей себе же в ногу.





— Очень часто приводятся в пример крупные госпредприятия, мол, смотрите, сколько налогов они платят. Однако эти предприятия можно пересчитать по пальцам, а у малого и среднего бизнеса в Беларуси десятки и сотни тысяч компаний.





Поэтому это не совсем верное сравнение. И, конечно, частники генерировали значимую долю поступлений в государственный бюджет.





Понятно, что весь этот бизнес не исчезнет в один день. Однако сокращение численности частных небольших организаций будет означать, что поток налоговых поступлений от малого бизнеса тоже будет снижаться. Поэтому такие действия не принесут ничего положительного ни экономике, ни бюджету.