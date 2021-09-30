Это сделают «с целью построения современной цифровой экономики на предприятии». Информация об этом в одном абзаце появилась на прошлой неделе в корпоративном издании предприятия «Гродненский химик». Редакция Hrodna.life спросила у экспертов, как и зачем «Азот» может использовать криптовалюту.





— Можно представить, какие платежи нужны предприятию. По большому счету, предприятие платит, когда покупает сырье и комплектующие, когда получает платежи за отгруженную продукцию, и когда платит зарплату своим работникам, — комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия». — Дело в том, что криптовалюта ни для одной из этих целей не подходит.





Криптовалюта — только для спекуляций на бирже?

«Криптовалюты в Беларуси легализованы с 2017 года после принятия Александром Лукашенко декрета №8 о цифровой экономике», — упоминается в публикации «Гродненского химика».





— Декрет № 8 регламентирует деятельность IT-компаний в Парке высоких технологий (ПВТ). Там действительно есть раздел, касающийся криптовалюты и токенов.





Но, во-первых, речь идет именно о предприятиях, которые являются резидентами ПВТ. Во-вторых, речь идет об обмене одних криптовалют на другие, об обмене криптовалют на «обычные» валюты. То есть, по сути, речь идет о создании криптобирж.





Несколько компаний этим декретом действительно воспользовались — в ПВТ есть несколько криптобирж. Для клиентов криптобиржи есть возможность спекулировать и, если повезет, то заработать, а если не повезет, то потерять на колебании курсов криптовалют.





Для самой криптобиржи — это возможность собирать комиссии со своих клиентов. Там не идет речь об оплате товара, о получении оплаты за свою продукции или выплате доходов работников", — считает аналитик.





Криптовалюта в Беларуси не признана платежным средством

То есть, декрет № 8 подразумевает не проведение платежей в криптовалюте, а спекуляцию криптовалютой, используя ПВТ. Белорусскому предприятию не разрешат спекулировать на криптобирже, потому что деньги можно и потерять, считает эксперт.





К тому же, в Беларуси возможны расчеты только деньгами, к которым по закону криптовалюта не относится. Есть всего одна-две страны в мире, где криптовалюта признана. Например, Сальвадор.





Предположить, что в Беларуси готовятся изменения в законе, которые признают криптовалюту, нереально.





«Очевидно, что любому государству выгодна монополия на деньги. Одна из причин, по которой Сальвадор допустил торговлю криптовалютами, — у него не было своей валюты, ему нечем было дорожить», — говорит Вадим Иосуб.





В использовании криптовалюты некоторые страны допускают отдельные спекуляции на курсе. Где-то криптовалютой можно оплатить кофе, пиццу или пиво, но это не говорит о том, что это законное платежное средство, объясняет аналитик. Иногда это даже может преследоваться по закону.





Попытка обойти санкции

— Очевидно, что это неуклюжая попытка обойти санкции. Санкции могут ввести европейцы и США, это затруднит расчеты в долларах и евро. Платежи в криптовалюте они не контролируют. Но!





Чтобы рассчитываться криптой, должны быть согласны контрагенты (поставщики и покупатели). А никто в мире на это не согласится. Поэтому это наивная и неуклюжая попытка. Типа, смотрите, мы что-то обсуждаем, чтобы снизить риски санкций. С нулевым результатом.





При нынешнем законодательстве это не работает. Чтобы это заработало, надо половину законодательства переписать, начиная с Гражданского кодекса. Даже если такую задачу поставить, тут работы на годы, — считает эксперт.





Криптовалюта исследуется

Что касается формулировки «построение современной цифровой экономики на предприятии», то это, по мнению эксперта, «набор красивых слов». Ни в одной стране мира криптовалюту на предприятиях до сих пор не используют.





Криптовалюты возникли относительно недавно и сейчас они проходят этап исследований в экономических институтах и центробанках в отдельных странах, объяснил эксперт. Как их можно использовать в экономике, могут ли они чем-то помочь или только сделают хуже, — пока исследуется.





Платежи — нет, токены — да

— Токены [запись в блокчейне, иной распределенной информационной системе, которая удовлетворяет наличие у владельца токена прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой — декрет № 8] как средство для привлечения инвестиций предприятиями Беларуси уже давно используются. В этом нет ничего нового, — прокомментировала Анастасия Лузгина, доцент, кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований BEROC (Киев).





— Самый известный пример: у нас функционирует инвестиционная площадка Finstore. На ней наши предприятия могут размещать токены. Криптовалюта в соответствии с декретом тоже относится к токенам. По своим характеристика токены в данном случае очень похожи на облигации. То есть, эти токены можно рассматривать как альтернативу облигациям, но не деньгам.





Этим инструментом может воспользоваться, в принципе, любое предприятие. Нужно это для привлечения средств. Платежи в криптовалютах белорусским законодательством внутри страны не предусмотрены. Поэтому не совсем понятно, о чем идет речь в случае платежей, — высказалась о заявлении «Гродно Азот» эксперт.