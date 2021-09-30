Доллар подорожал третий раз подряд

Корзина валют подорожала на 0,30% до максимума за 22 дня, а за весь сентябрь — на 0,50%.





Курс доллара вырос на 0,0053 BYN до 2,5136 BYN/USD до максимума за 22 дня. Доллар растёт уже третий день подряд.





Общее укрепление за это время составило почти 2 копейки — 0,0196 BYN.





Курс евро упал на 0,0038 BYN до 2,9204 BYN/EUR.





Предыдущие два дня евровалюта укреплялась на общую сумму 0,0067 BYN. Сентябрь евро завершает вблизи минимума за 14 месяцев. На текущий момент до минимального значения за 409 дней евро не хватает менее одной трети копейки (0,0029 BYN).





Курс российского рубля подскочил на 0,0169 BYN до 3,4622 BYN/100 RUB — максимум за 79 дней (2,5 месяца).





Рубль РФ уверенно дорожает. За последние восемь дней его стоимость увеличивается уже седьмой раз.





Сотня российских рублей за это время поднялась в цене на 0,0551 BYN.





Итоги сентября 2021 на валютном рынке РБ

Первый осенний месяц остался за долларом и российским рублём. Белорусский рубль смог подорожать только к евро и довольно сильно, но это не удержало валютную корзину от роста.





Валютный рынок разворачивается. Если в июне белорусский рубль подорожал ко всем валютам, то в августе подорожал доллар, а в сентябре доллар и российский рубль.





курс доллара +0,0095 BYN (+0,38%);

курс евро −0,0409 BYN (−1,38%);

курс российского рубля +0,0448 BYN (+1,31%);

корзина валют +0,50%.





Московская биржа

Российский рубль сегодня опять укрепляется на торгах Мосбиржи.





Официальный курс доллара на завтра, который установил Центробанк России, снизился на 10 копеек на уровне 72,6642 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра обвалился ещё на 20 копеек до 84,3050 RUB/EUR до минимума за 14 месяцев.





Итоги сентября 2021 на валютном рынке России





Российскому рублю удалось завершить месяц укреплением и к доллару, и к евро:





курс доллара −0,6139 RUB (−0,84%);

курс евро −2,3610 RUB (−2,72%);