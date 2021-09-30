МАПИД выплатит почти 3 млн рублей дивидендов
Один из крупнейших минских застройщиков ОАО «МАПИД» приняло решение о выплате дивидендов за первое полугодие.
На одну акцию начислено 0,2649636 рубля. Таким образом, общая сумма выплачиваемых дивидендов составит 2,925 млн рублей.
Минск должен получить средства до 22 октября, дивиденды остальным акционерам будут выплачены до 30 ноября.
Информация о выплате дивидендов размещена на Едином портале финансового рынка.
Источник: reform.by
13:08 30/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение