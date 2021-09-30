Уже больше десяти лет белорусы периодически сталкиваются с нехваткой свободных сейфов в банках для хранения ценностей. Как выяснил myfin.by , проблема никуда не исчезла





Напомним, услуги депозитария позволяют хранить там за определенную плату какие-то важные, как правило, не крупногабаритные вещи: деньги, драгоценности, документы, какие-то предметы искусства. Чтобы арендовать ячейку, достаточно паспорта, а вся процедура займет не больше 10 минут.





После оформления договора клиент вносит плату за пользование и получает ключ. Второй ключ от сейфа останется у сотрудника банка. Когда клиент решит воспользоваться ячейкой, они открывают ее вместе с сотрудником банка, но последний не видит содержимое и сразу же уходит.





Совершив все операции клиент вместе с сотрудником банка также двумя ключами закрывает сейф. Исключение – Белагропромбанк, в котором вместо второго ключа используется специальная карта, сканирование отпечатка пальца и пароль. Это дает круглосуточный доступ в депозитарий.





Пользуется ячейкой тот, кто заключил договор, однако некоторые банки предлагают оформить доверенность на другое лицо.





Есть ли свободные ячейки?

Наш опыт обзвона банков показал, что арендовать сейф для хранения ценностей за один день, скорее всего, не удастся.





Например, в Банке Дабрабыт сразу сказали, что свободных ячеек на данный момент нет. В Банке Решение обещали, что ячейки появятся с 1 октября, но подробности советовали уточнить после этой даты. В Приорбанке сообщили, что свободных ячеек в Минске сейчас нет, но есть очередь, потому клиентам рекомендуют подать заявление и ждать звонка из банка.





В большинстве других банков нам посоветовали сразу звонить в депозитарии, однако и там говорят, что свободных сейфов в данный момент нет.





Обратим внимание и на то, что если вы не житель столицы, то найти ячейку в банке будет еще сложнее: в райцентрах за редким исключением депозитарии не работают, но в некоторых банках они будут в Минске и некоторых областных центрах.





Цена вопроса

Цены на аренду зависят от нескольких факторов: от размера ячейки – большие дороже; от срока – во многих банках, чем дольше, тем дешевле; от отношений с банком – некоторые клиенты получают льготы и привилегии за пользование другими продуктами. Обычная цена аренды банковской ячейки – 0,4-0,8 руб. в сутки, с льготами – дешевле, за крупные хранилища могут взять чуть больше рубля.





Сопутствующая категория расходов – плата за ключ. Обычно это возвратный залоговый платеж – клиент вносит в банк сумму порядка 200 руб. (иногда с привязкой к доллару) и получает деньги обратно (если с привязкой к другой валюте, то в пересчете) после окончания договора и возврата ключа.





А ячейка большая?

Есть ячейки формата А4 и высотой в 4 см, только для хранения драгоценностей, денег и документов, такие, например, предлагает Банк Дабрабыт. В Банке БелВЭБ есть ячейки с высотой до 63 см, а вот Белагропромбанк предлагает ячейки почти таких же размеров, но регламентирует еще вес их содержимого – не более 25 кг.





График доступа к ячейкам обычно совпадает с графиком работы с клиентами соответствующего банковского подразделения. Почти всегда ячейки доступны с 9.00 до 16.00 в будни, в пятницы и предпраздничные дни – рабочий день на час короче.





И еще один нюанс – пользоваться вторым ключом могут не все, но лишь некоторые сотрудники банков. Если в отделении один такой сотрудник, то надо учитывать, что он может отлучиться, пойти перекусить и так далее. Не на весь день, на минуты, но это лучше учитывать и иметь запас времени.