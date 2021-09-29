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Всех владельцев квартир обяжут платить налог - 0,2% от их стоимости?

Министерство финансов Беларуси опубликовало проект изменений в Налоговый кодекс. Некоторые предложения касаются налога на недвижимость.

Всех владельцев квартир обяжут платить налог - 0,2% от их стоимости?
Так, согласно проекту, налогом на недвижимость может облагаться даже единственная квартира в собственности с 1 января 2022 года.

Это предусмотрено пунктом 114 проекта изменений. Исключения сделаны только для пенсионеров, инвалидов I и II группы, несовершеннолетних, недееспособных, военнослужащих, участников ВОВ.

Сейчас же собственники жилых помещений пока платят налог на недвижимость только если у них два или больше объектов.

Onliner попытался взять комментарий в Министерстве финансов, однако там воздержались. И отметили, что закон еще на стадии рассмотрения, а в ближайшее время в Министерстве выступят с пояснениями.

Кроме этого проект предусматривает изменения для льготников с двумя или более объектами налогообложения. Так, льгота может в будущем распространяться только на один из них.

На данный момент налог на недвижимость для физических лиц составляет 0,2% от стоимости объекта недвижимости и распространяется на вторую и последующие помещения в многоквартирных и (или) блокированных жилых домах. 

Уплатить налог обязательно не позднее 15 ноября текущего года.
Источник: telegraf.by
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