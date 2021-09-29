Всех владельцев квартир обяжут платить налог - 0,2% от их стоимости?
Министерство финансов Беларуси опубликовало проект изменений в Налоговый кодекс. Некоторые предложения касаются налога на недвижимость.
Так, согласно проекту, налогом на недвижимость может облагаться даже единственная квартира в собственности с 1 января 2022 года.
Это предусмотрено пунктом 114 проекта изменений. Исключения сделаны только для пенсионеров, инвалидов I и II группы, несовершеннолетних, недееспособных, военнослужащих, участников ВОВ.
Сейчас же собственники жилых помещений пока платят налог на недвижимость только если у них два или больше объектов.
Onliner попытался взять комментарий в Министерстве финансов, однако там воздержались. И отметили, что закон еще на стадии рассмотрения, а в ближайшее время в Министерстве выступят с пояснениями.
Кроме этого проект предусматривает изменения для льготников с двумя или более объектами налогообложения. Так, льгота может в будущем распространяться только на один из них.
На данный момент налог на недвижимость для физических лиц составляет 0,2% от стоимости объекта недвижимости и распространяется на вторую и последующие помещения в многоквартирных и (или) блокированных жилых домах.
Уплатить налог обязательно не позднее 15 ноября текущего года.
Источник: telegraf.by
10:22 30/09/2021
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