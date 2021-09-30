Лукойл в девятый раз подряд возглавил рейтинг крупнейших российских частных компаний по версии Forbes

Журнал Forbes представил список 200 крупнейших частных компаний России. Лидером рейтинга в очередной раз стал Лукойл. Выручка этой компании за прошлый год составила 5639 млрд руб., это 28% меньше, чем годом ранее.