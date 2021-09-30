Лукойл в девятый раз подряд возглавил рейтинг крупнейших российских частных компаний по версии Forbes
Журнал Forbes представил список 200 крупнейших частных компаний России. Лидером рейтинга в очередной раз стал Лукойл. Выручка этой компании за прошлый год составила 5639 млрд руб., это 28% меньше, чем годом ранее.
Топ-10:
ЛУКОЙЛ — 5639 млрд руб.,
X5 Group — 1978 млрд руб.,
«Магнит» — 1553,8 млрд руб.,
«Норильский никель» — 1124,2 млрд руб.,
«Сургутнефтегаз» — 1075 млрд руб.,
Группа компаний «Мегаполис» — 789,2 млрд руб.,
«Татнефть» — 720,7 млрд руб.,
НОВАТЭК — 711,8 млрд руб.,
Evraz — 770,3 млрд руб.,
НЛМК — 688,6 млрд руб.
В список вошли компании, пишет Kommersant.ru, которые контролируют частные лица (более 50%). Рейтинг был составлен на основе выручки за 2020 год. Суммарно 200 крупнейших частных компаний заработали за год 43,4 трлн руб. что на 1,1 трлн руб. меньше, чем год назад.
При составлении рейтинга Forbes отдавал предпочтение данным по МФСО. За основу оценки были взяты сведения, предоставленные самими компаниями. При отсутствии официальных данных составлялась расчетная оценка.
09:55 30/09/2021
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