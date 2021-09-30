



Текущая цена акций EPAM — минимальная за последние почти два месяца. Последний раз по такой цене акции торговались в начале августа, пишет Dev.by. При этом в начале сентября акции EPAM обновили исторический рекорд: цена выросла до максимального за все время уровня 643,39 доллара.













Ситуация с акциями EPAM между тем не что-то из ряда вон. Акции других технологических компаний также падают в цене.





Как пишет РБК со ссылкой на Bloomberg, в начале торгов 28 сентября десять крупнейших технологических компаний, входящих в индекс NYSE FANG+, потеряли более 200 миллиардов капитализации. По итогам торгов котировки Microsoft упали на 3,62%, Facebook подешевел на 3,66%, Alphabet — на 3,76%, Adobe — на 4,12%, NVIDIA — на 4,48%.





Причины падения эксперты видят в коррекции рынка и смене настроений инвесторов.





Так, «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal пишет, до последнего времени инвесторы активно вкладывали средства в технологические компании. Такие бумаги показывали рост даже во время наиболее жестких коронавирусных ограничений. Но сейчас инвесторы начали избавляться от бумаг в связи с планами ФРС свернуть стимулирующие меры (покупки активов для поддержки экономики) и повысить ставку





— Рынок ожидает сокращения тейперинга (стимулирующих мер) и неизбежного подъёма ставки уже осенью 2022 года. Соответственно, весь мир фондового рынка ждёт наступления risk-off и распродаж активов, которые высоки с точки зрения баланса risk/reward. То есть таких активов, которые при хорошей погоде на рынке сильно вырастут (быстрее рынка), но при плохой — упадут быстрее и ниже рынка. А это как раз переоценённый технологический сектор. EPAM по своим фундаментальным оценкам тоже «перекуплен» и относится к технологическому сектору, который пострадает при risk-off, — комментирует ситуацию бизнесмен и инвестор Кирилл Голуб.





Он показал график, который, по его словам, указывает на то, что «EPAM за полгода очень сильно оторвался от индекса. Соответственно, выглядит как типичная бумага высокого риска. При коррекции её продают больше, и цена, соответственно, падает быстрее, чем падает рынок».





— А на этом графике видно, что индекс NASDAQ 20 сентября и на вчерашних торгах дважды «ловил дно». Специалисты по тезханализу сказали бы, что с большой вероятностью коррекция уже отыграна, — отметил эксперт.



