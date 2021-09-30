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Литва ужесточает проверку сделок, связанных с БелАЭС

Правительство Литвы ужесточает проверку сделок, связанных с БелАЭС.

Одобрен новый порядок, согласно которому предприятия должны сообщать соответствующей комиссии не только о планируемых сделках, но и об изменениях в уже подписанных договорах, сообщает Delfi.
 
При этом в комиссию необходимо сообщать о сделках любой стоимости, если есть информация, что стороны договора прямо или через посредником участвуют в проекте БелАЭС. Сейчас предприятия должны информировать комиссию, если стоимость будущей сделки превышает 10% от их доходов.
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