Литва ужесточает проверку сделок, связанных с БелАЭС
Правительство Литвы ужесточает проверку сделок, связанных с БелАЭС.
Одобрен новый порядок, согласно которому предприятия должны сообщать соответствующей комиссии не только о планируемых сделках, но и об изменениях в уже подписанных договорах, сообщает Delfi.
При этом в комиссию необходимо сообщать о сделках любой стоимости, если есть информация, что стороны договора прямо или через посредником участвуют в проекте БелАЭС. Сейчас предприятия должны информировать комиссию, если стоимость будущей сделки превышает 10% от их доходов.
09:11 30/09/2021
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