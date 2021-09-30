Одобрен новый порядок, согласно которому предприятия должны сообщать соответствующей комиссии не только о планируемых сделках, но и об изменениях в уже подписанных договорах, сообщает Delfi.

При этом в комиссию необходимо сообщать о сделках любой стоимости, если есть информация, что стороны договора прямо или через посредником участвуют в проекте БелАЭС. Сейчас предприятия должны информировать комиссию, если стоимость будущей сделки превышает 10% от их доходов.