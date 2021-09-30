



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание регулятора 29 сентября, которое транслировалось в Youtube.





Документ временно ограничивает доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт.





Таким образом, запрещается импорт из Беларуси и с территории России, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.





В конце мая 2021 года НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября 2021 года.