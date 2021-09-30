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Маск отправит Безосу серебряную медальку и огромную цифру 2 в честь возвращения на вершину списка богачей Forbes

В понедельник Илон Маск стал третьим человеком в истории, чьё состояние, по версии Forbes, превысило $200 млрд. Более того, он вернул себе звание самого богатого человека на планете, потеснив Джеффа Безоса, и теперь ему не терпится «поздравить» с этим фаундера Amazon.


«Отправлю Джеффри Б. гигантскую статую цифры „2“, и ещё серебряную медальку», — поделился гендиректор Tesla и SpaceX в электронном сообщении журналу.

Первым отметку в $200 млрд достиг Безос в прошлом августе. Вторым такой суммой — хотя и ненадолго — завладел французский бизнесмен и президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. За последнее время Маск с Безосом несколько раз передавали друг другу титул богатейшего человека на Земле.

Это не единственная свежая подколка Маска в адрес конкурента. Вчера на мероприятии 2021 Code Conference он отметил, что «как бы ни были хороши ваши юристы, исками путь к Луне не проложить». Маск, очевидно, недоволен, что основанная Безосом Blue Origin забрасывает жалобами суды, чтобы помешать реализации космических проектов SpaceX.

После ухода Безоса с поста СЕО Amazon Маск заявил, что он сделал это только затем, чтобы всё освободившееся рабочее время посвятить тяжбам со SpaceX.
Источник: Александра Кукуть
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