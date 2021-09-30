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Наследие Чижа: что на месте заправок “Трайпла”

На месте заправки обанкротившегося “Трайпла” Юрия Чижа появилась заправка “РОС-ВТС”. По данным ЕГР, ООО “РОС-ВТС” была учреждена в мае 2020 года гражданином Российской Федерации.

Заправка “РОС-ВТС” в Минске / Еврорадио

Однако это не дочерний проект какой-нибудь российской компании, пояснили в ООО “РОС-ВТС”.

Данные о “РОС-ВТС” из Единого государственного реестра / Еврорадио

— Это слишком крутое предположение. У нас белорусская организация, которая получила лицензию на торговлю нефтепродуктами. Мы взяли заправку в аренду у “Трайпла” и начали работу. Надеюсь, всё будет успешно, — отмечает собеседник.

Замечаем, пишет Еврорадио, что логотип “РОС-ВТС” и оформление заправки практически не отличается от оформления прежнего бренда. 

— Поскольку заправка в аренде, а не в собственности, мы работаем с имеющейся цветовой гаммой. Соответственно, чтобы не было лишних затрат на переоборудование, примерно так и оставили. Никакой связи с “Трайплом” нет, — продолжает собеседник. 

Пока у “РОС-ВТС” одна заправка, а расширение только на стадии задумки, делится собеседник.

При этом, как сообщают читатели Еврорадио, заправка “Трайпла” в Жодино остаётся закрытой и признаков ребрендинга там нет. 

А что с Юрием Чижом?

Юрий Чиж / belgazeta.by

ООО “Трайпл” признано банкротом 14 июля 2021 года, а его владелец Юрий Чиж задержан в марте после того, как он вернулся из России. Бизнесмен до сих пор находится под стражей. В отношении “Трайпла” начата санация до 30 июня 2022 года.

В указе №326 от 30 августа сказано, что “Трайпл” должен вернуть в бюджет Минска деньги за преференции государства. Эти преференции были даны компании в 2008 году Александром Лукашенко для строительства жилья и развития жилищной инфраструктуры.

Возвращение сумм, равных преференциям, относится к объектам, на которых работала компания Чижа. Один в военном городке №69 “Уручье” (21 гектар), второй — в военном городке №31 “Госпиталь” (более 4 гектаров).

Юрия Чижа задержали уже во второй раз. Впервые это произошло в 2016 году. Бизнесмена подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Тогда Чиж вышел на свободу, возместив ущерб.
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