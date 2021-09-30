Заправка “РОС-ВТС” в Минске / Еврорадио





Однако это не дочерний проект какой-нибудь российской компании, пояснили в ООО “РОС-ВТС”.





Данные о “РОС-ВТС” из Единого государственного реестра / Еврорадио





— Это слишком крутое предположение. У нас белорусская организация, которая получила лицензию на торговлю нефтепродуктами. Мы взяли заправку в аренду у “Трайпла” и начали работу. Надеюсь, всё будет успешно, — отмечает собеседник.





Замечаем, пишет Еврорадио, что логотип “РОС-ВТС” и оформление заправки практически не отличается от оформления прежнего бренда.





— Поскольку заправка в аренде, а не в собственности, мы работаем с имеющейся цветовой гаммой. Соответственно, чтобы не было лишних затрат на переоборудование, примерно так и оставили. Никакой связи с “Трайплом” нет, — продолжает собеседник.





Пока у “РОС-ВТС” одна заправка, а расширение только на стадии задумки, делится собеседник.





При этом, как сообщают читатели Еврорадио, заправка “Трайпла” в Жодино остаётся закрытой и признаков ребрендинга там нет.

А что с Юрием Чижом?

Юрий Чиж / belgazeta.by





ООО “Трайпл” признано банкротом 14 июля 2021 года, а его владелец Юрий Чиж задержан в марте после того, как он вернулся из России. Бизнесмен до сих пор находится под стражей. В отношении “Трайпла” начата санация до 30 июня 2022 года.





В указе №326 от 30 августа сказано, что “Трайпл” должен вернуть в бюджет Минска деньги за преференции государства. Эти преференции были даны компании в 2008 году Александром Лукашенко для строительства жилья и развития жилищной инфраструктуры.





Возвращение сумм, равных преференциям, относится к объектам, на которых работала компания Чижа. Один в военном городке №69 “Уручье” (21 гектар), второй — в военном городке №31 “Госпиталь” (более 4 гектаров).





Юрия Чижа задержали уже во второй раз. Впервые это произошло в 2016 году. Бизнесмена подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Тогда Чиж вышел на свободу, возместив ущерб.