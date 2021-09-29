«Витебскоблавтотранс» увеличил уставный фонд почти на 620 000 долларов, выпустив несколько миллионов акций
ОАО «Витебскоблавтотранс» дополнительно выпустит 3 524 236 простых акций стоимостью 1 550 663 рубля 84 копейки. За счет чего их обеспечат?
Фото: Сергея Серебро
Решение об увеличении уставного фонда ОАО «Витебскоблавтотранс» путем выпуска дополнительных акций было принято на внеочередном общем собрании акционеров 27 сентября, пишут НВВ. На нем присутствовали акционеры, обладающие в совокупности 66 429 144 голосами или 97,5495% от общего количества голосов (коммунальный собственник), сообщает сайт предприятия.
Оплата новых акций производится за счет внесения в уставный фонд неденежного вклада — здания по адресу 5-я улица Фрунзе, 7 корпус 2. Судя по всему, это корпуса трамвайного депо.
Согласно годовому отчету эмитента в 2020 году открытое акционерное общество «Витебскоблавтотранс» понесло чистые убытки в размере 3 325 000 рублей.
Источник: Сяржук Серабро
07:30 30/09/2021
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