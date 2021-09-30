Найдутся ли желающие купить этот объект с дисконтом - покажет время. Известно, что литовский основатель белорусского завода пытается вернуть вложенные ресурсы. Но пока попытки ни к чему не привели. Более того, пишет Ежедневник, его компании стали банкротами в Литве и России.





В начале 2017 года группа компаний Arvi литовского бизнесмена Видмантаса Кучинскаса запустила в Лидском районе предприятие по переработке мяса индейки мощностью около 5,5 тыс. тонн в год. Под строительство комплекса была выделена территория недостроенного мясокомбината в деревне Гуды (здесь разместился завод по переработке мяса индейки) и площадка в Гончарском сельсовете (здесь заработали 15 корпусов для содержания и выращивания птицы).





За первые годы работы «Арвибелагро» открыла 14 фирменных секций и магазинов в разных городах Беларуси. Но завод в Лидском районе так и не заработал на полную мощность. В 2020 году компания оказалось в списке неплательщиков налогов и была объявлена банкротом.





Согласно материалам дела, задолженность «Арвибелагро» составляла 8,2 млн белорусских рублей, 25 тыс. долларов и 36,7 млн евро.





Чтобы рассчитаться с кредиторами, завод выставили на торги. Начальная стоимость комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки превышала 41 млн рублей. Однако желающих заплатить такую цену не нашлось. В итоге стоимость завода постепенно упала до 33 млн рублей. Ближайший аукцион намечен на 8 октября.





Интересно, что подконтрольная литовскому бизнесмену компания «Мариямполес Агро» заявила о включении задолженности в размере 21,3 млн евро в 5 очередь реестра требований кредиторов «Арвибелагро».





В феврале 2021 года был выставлен на продажу завод по утилизации отходов животного происхождения в деревне Доржи Лидского района, модернизацию которого проводила также группа компаний Arvi. Начальная стоимость имущественного комплекса составляла 22,9 млн рублей. Однако лот не был оплачен победителем. На два этих проекта Arvi потратила 50 млн евро, большая часть которых — кредиты от БПС-Сбербанка.





Стоит отметить, что компании Видмантаса Кучинскаса оказались также неплатежеспособными в Литве и России. Более того, 24 июля 2020 года бизнесмена задержали в Словении по просьбе России, где в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупных размерах.





Альфа-Банк намеревался взыскать с литовского бизнесмена 20 млн евро, которые Кучинскас взял для развития в Калининградской области дочернего предприятия по производству удобрений. 14 ноября Видмантаса Кучинскаса выдали Литве, которая отпустила его под залог в размере 20 тыс. евро.





С тех пор в самой Литве возбуждены дела о банкротстве основной компании Arvi ir ko и ряда связанных с ней предприятий. При этом Кучинскас добивался личного банкротства, чтобы через 3 года списать долги. Он указал, что его задолженность перед кредиторами составляет 61,8 млн долларов и образовалась на фоне поручительств перед российскими банками. В заявлении бизнесмен указал, что ему необходимо 460 евро в месяц для удовлетворения основных потребностей и еще 200 евро для содержания несовершеннолетних детей.





Кредиторы, обвиняющие бизнесмена в нечестности, просили суд отклонить его ходатайство. Они утверждали, что в последние годы Кучинскас систематически уклонялся от расчетов с кредиторами и «постоянно пытался скрыть свои активы».





В итоге, как пишут литовские СМИ, суд Мариямпольского района не удовлетворил ходатайство бизнесмена, поскольку тот «не был честен, сознательно допустил возникновение долга, не был настолько активен в поиске инвесторов, чтобы рассчитаться с кредиторами и повысить платежеспособность». Кучинскас обжаловал это решение в Апелляционном суде Литвы.



