С 1977 года каждое 1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства и с этого дня начинается месяц «вегетарианской осознанности». По данным исследования, проведённого в августе 2018 года, во всём мире 5% людей причисляют себя к вегетарианцам, а 3% — к веганам. Основу их рациона составляет пища растительного происхождения. В связи с приближением октября аналитики Picodi.com составили рейтинг стоимости самых распространённых овощей в 98 странах мира.





Помидор, салат и лук

Для сравнения стоимости аналитики Picodi выбрали картофель, помидоры, репчатый лук и салат.









Среди 98 стран, которые попали в рейтинг, самыми высокими ценами отличились Япония, Южная Корея, Пуэрто-Рико и Швейцария. Именно эти страны чаще всего занимают лидирующие позиции по дороговизне овощей.





В Египте и Индии самая низкая стоимость помидоров и она не превышает 1,2 рубля. Что не удивительно, ведь эти страны относятся к крупнейшим производителям томатов. В Беларуси средняя цена за килограмм помидоров — 4,74 р. — это 60 место рейтинга. В соседних Украине и Литве стоимость томатов ниже — 3,62 р. и 4,63 р. соответственно. Такие соседи как Польша, Россия и Латвия не могут похвастаться низкими ценами: 4,79 р./кг, 5,24 р./кг, 5,31 р./кг соответственно. В Японии любителям помидоров придётся заплатить 14,96 рубля за килограмм. Немногим дешевле в Южной Корее — 14,31 р.





Беларусь находится среди 15 крупнейших производителей картофеля и занимает 23 место по стоимости корнеплода — 1,51 рубля за килограмм. По цене ниже 1 р. картофель продают в Турции, Пакистане, Бангладеше, Египте, Грузии и Алжире. А вот в Пуэрто-Рико, Южной Корее и Японии стоимость в 8 раз выше: 8,45 р., 8,89 р. и 9,13 р. за килограмм соответственно.





По стоимости репчатого лука Беларусь заняла 16 место по дешевизне. В среднем в нашей стране этот овощ можно купить за 1,40 рубля/кг. Самые низкие цены на этот овощ в Турции и Узбекистане — 0,71 р. и 0,72 р. за килограмм. А в соседней Польше цена выше, чем в Беларуси — в среднем 2,04 р./кг. В тройку антилидеров с самыми высокими ценами попали Япония, Пуэрто-Рико и Люксембург.





С точки зрения цен на салат Беларусь расположилась на 52 позиции нашего рейтинга с ценой 2,52 р. за штуку. Самой низкой стоимости салата могут порадоваться жители Узбекистана (0,64 р./шт), Египта (0,73 р./шт), Непала (0,78 р./шт), Пакистана (0,79 р./шт) и Туниса (0,81 р./шт). А самую высокую цену платят в Исландии, Пуэрто-Рико и Норвегии: 6,38 р., 6,44 р. и 6,51 р. соответственно.





Приобрести условную овощную корзину с продуктами, рассмотренными в данном исследовании, выгоднее всего в Пакистане (3,65 р.), Египте (3,67 р.),Турции (4,53 р.), Алжире (4,56 р.) и Тунисе (4,69 р.). За овощной набор в Беларуси придётся заплатить 10 р. 17 коп. В Японии набор стоит в 3,5 раза дороже — 35,69 р.



