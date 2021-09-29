В Беларуси повысят налоги для самозанятых репетиторов, парикмахеров и ведущих праздников
В Беларуси повысят налоги для репетиторов, парикмахеров и ведущих праздников - таковы данные проекта изменений в Налоговый кодекс, который опубликован министерством финансов.
В проекте предусмотрено изменение ставки единого налога как с индивидуальных предпринимателей, так и с физических лиц, которые занимаются разведением животных, ведением свадеб, музыкальных мероприятий и другими видами деятельности.
Также это коснется актеров, парикмахеров, мастеров-отделочников, разработчиков сайтов, пишет smartpress.by
Вот примеры новых ставок для самозанятых в Минске: для тамады - Br136 вместо Br92, парикмахера - Br119 вместо Br111, репетитора - Br43 вместо Br40.
21:08 29/09/2021
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