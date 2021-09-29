+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси повысят налоги для самозанятых репетиторов, парикмахеров и ведущих праздников

В Беларуси повысят налоги для репетиторов, парикмахеров и ведущих праздников - таковы данные проекта изменений в Налоговый кодекс, который опубликован министерством финансов.

В проекте предусмотрено изменение ставки единого налога как с индивидуальных предпринимателей, так и с физических лиц, которые занимаются разведением животных, ведением свадеб, музыкальных мероприятий и другими видами деятельности. 

Также это коснется актеров, парикмахеров, мастеров-отделочников, разработчиков сайтов, пишет smartpress.by

Вот примеры новых ставок для самозанятых в Минске: для тамады - Br136 вместо Br92, парикмахера - Br119 вместо Br111, репетитора - Br43 вместо Br40.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]