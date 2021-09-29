В проекте предусмотрено изменение ставки единого налога как с индивидуальных предпринимателей, так и с физических лиц, которые занимаются разведением животных, ведением свадеб, музыкальных мероприятий и другими видами деятельности.





Также это коснется актеров, парикмахеров, мастеров-отделочников, разработчиков сайтов, пишет smartpress.by





Вот примеры новых ставок для самозанятых в Минске: для тамады - Br136 вместо Br92, парикмахера - Br119 вместо Br111, репетитора - Br43 вместо Br40.



