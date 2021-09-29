Многие страны систематически занижали свои финансовые обязательства, связанные с инициативой, которую продвигал председатель КНР Си Цзиньпин, говорится в исследовании, пишет interfax.by.





Эксперты AidData проанализировали более 13 тыс. проектов общей стоимостью свыше $843 млрд, реализованных в рамках инициативы "Один пояс - один путь" 165 странами.





Анализ показал, что объем долгов, образовавшихся у государств перед кредитовавшим их Китаем, "существенно выше", чем предполагают рейтинговые агентства и межправительственные организации, имеющие надзорные функции, пишет газета Financial Times.





Долги более 40 стран с низкими и средними доходами перед Китаем в настоящее время составляют более 10% ВВП, свидетельствуют оценки AidData. В среднем уровень задолженности таких стран перед КНР занижен на 6% ВВП.





Ранее в этом году США поставили в рамках G7 вопрос о том, что Китай стремится усилить свое влияние в сфере финансирования проектов развития. Некоторые эксперты высказывают опасения, что Пекин загнал развивающиеся страны в долговые ловушки и может получить контроль над различными активами, если долги не будут выплачены.





Тем временем, результаты исследования, проведенного в 2020 году университетом Джонса Хопкинса, показали, что в период с 2000 по 2019 год Китай списал долги африканских стран на сумму $3,4 млрд, еще $15 млрд долга были реструктуризированы или рефинансированы. При этом Пекин не забирал активы у стран-должников.





"Один пояс и один путь" - проект Китая по созданию глобальной инфраструктуры торговых путей, объединяющий два других проекта - "Экономический пояс шелкового пути" и "Морской Шелковый Путь XXI века".



