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СК начал проверку по факту пожара на «Нафтане»

Следственный комитет начал проверку по факту пожара на «Нафтане». Он произошел вчера на установке замедленного коксования, на которой проводятся пуско-наладочные работы.

На месте работает следственно-оперативная группа, привлечена передвижная криминалистическая лаборатория. Уже опрошены очевидцы, проводятся необходимые мероприятия.

«Устанавливаются возможные причины пожара и сумма причинённого предприятию ущерба. Готовятся материалы для назначения сложных экспертных исследований», — говорится в сообщении СК.

Работу координирует начальник Витебского областного управления Следственного комитета Александр Гуцко.

На предприятии сегодня заявили, что НПЗ работает в штатном режиме, пишет reform.by.
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