СК начал проверку по факту пожара на «Нафтане»
Следственный комитет начал проверку по факту пожара на «Нафтане». Он произошел вчера на установке замедленного коксования, на которой проводятся пуско-наладочные работы.
На месте работает следственно-оперативная группа, привлечена передвижная криминалистическая лаборатория. Уже опрошены очевидцы, проводятся необходимые мероприятия.
«Устанавливаются возможные причины пожара и сумма причинённого предприятию ущерба. Готовятся материалы для назначения сложных экспертных исследований», — говорится в сообщении СК.
Работу координирует начальник Витебского областного управления Следственного комитета Александр Гуцко.
На предприятии сегодня заявили, что НПЗ работает в штатном режиме, пишет reform.by.
18:32 29/09/2021
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