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Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси

Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси до 1 ноября.


Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября. Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании.

В соответствии с сопроводительной документацией, в период с 26 мая по 23 сентября в комиссию не поступали обращения относительно необходимости возобновить импорт электроэнергии из стран, которые не являются членами Энергетического сообщества, пишет «Укринформ».

Как сообщалось, в связи с вступлением в силу 15 мая 2021 года Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи», НКРЭКУ получила полномочия ограничивать доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части пересечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества.
Источник: ukrinform.ru
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