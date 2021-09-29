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Исход: в 2021 году из ПВТ ушло больше ИТ-компаний, чем за 2 прошлых года

За семь месяцев этого года из ПВТ исключили 40+ ИТ-компаний. Это самый большой исход резидентов за последние 2,5 года.

dev.by разбирался в причинах
 
По нашим издания, за 2019–2021 годы из ПВТ исключили более 80 ИТ-компаний.

Из них 42 (больше половины) ушло из Парка только за январь–июль этого года. Для сравнения, за весь 2019 год из ПВТ исключили 20 компаний, за весь 2020 год — 19 компаний.

То есть за неполный 2021 год из ПВТ исключили больше компаний, чем суммарно за два предыдущих года.

Рекордный уход резидентов из ПВТ случился весной-летом этого года — минус 29 компаний. 

Всего за этот год из ПВТ исключили 3,5% ИТ-компаний от общего числа резидентов. Для сравнения, в 2019 году исключили 2,7% от всех резидентов Парка, в 2020 — 2%. 

Попытались разобраться в причинах аномального ухода из ПВТ весной-летом и в целом в этом году.

1. Бизнес-климат, риски, переезд.

Ряд компаний, в том числе Fibery, Rocketbody, DeepDee ушли из ПВТ «по собственной инициативе», они переехали.

2. Влияние пандемии, «бизнес не пошёл», нельзя скорректировать бизнес-проект.

Часть компаний ушла из ПВТ, так как «не пошёл бизнес».

— Нет найма, нет роста. Плюс негативно отразился коронавирус. Топ-менеджмент из Нидерландов не мог приезжать в Беларусь, чтобы развивать компанию. В итоге её закрыли. В офисе в Нидерландах также идет реорганизация, — так прокомментировали решение выйти из ПВТ в беларуском офисе «МедикалЭпФактори».

Эксперт в ИТ-отрасли подтвердил dev.by, что у некоторых резидентов возникли проблемы с реализацией заявленных проектов. 

— Много резидентов написали заявление на выход из ПВТ из-за невозможности реализовать проекты. Например, при составлении бизнес-проекта у компании был один заказчик. Проект не пошёл, команда не смогла быстро переориентироваться на других заказчиков. При этом надо учитывать, что бизнес-проект, который был подан ранее в ПВТ, нельзя скорректировать.

Из-за сложностей с реализаций проектов как минимум 5+ бывших резидентов ПВТ ликвидируются или ликвидированы. 

3. Инициатива наблюдательного совета ПВТ.

Компанию могут исключить из ПВТ и по решению набсовета Парка без инициативы со стороны фаундеров. Это может произойти, например, из-за невыполнения резидентом бизнес-плана. В случае с отдельными компаниями, например, «Технократия», директора которой осудили на 5 лет за протесты, могли быть и другие причины, но это не точно. 
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