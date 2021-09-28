Акцизы на алкоголь приносят ощутимые доходы в бюджет. Информацию по ассортименту и количеству алкогольного производства приводит канал “Нашы грошы”.





Так, например, в 2021 году алкогольными флагманами в Беларуси остаются водка (квоты на производство 109 507 000 литров), производство этилового спирта (84 840 000 литров) и фруктово-ягодных вин, которые в простонародье называют «чернила» (49 215 000 литров).





Номенклатура постоянно растет, уже сейчас квоты на производство коньяка составляют ни много ни мало 6 690 000 литров, виски — 2 340 000 литров, кальвадоса — 160 000 литров, текилы — 145 000 литров. Есть даже такие экзотические позиции как «фрукты в вине фруктовом» (20 000 литров).





Помимо Белгоспищепрома и Белкоопсоюза, производством алкоголя в нашей стране занимается даже Национальная академия наук. В этом году отечественные ученые планируют выпустить 500 000 литров фруктово-ягодного вина и 1 600 000 литров вина плодового крепленого.





До 2014 года Беларусь уверенно пребывала в топе антирейтинга самых пьющих стран мира. С этого времени ситуация изменилась: к 2018 году она опустилась на 27 место, но с того времени ВОЗ глобальных исследований на эту тему еще не проводила.





Ситуацию по улучшению здоровья нации можно было бы назвать успешной, но давайте изучим доходы от акцизов на алкоголь.





1. В 2018 году в бюджет страны от акцизов поступило только 2 млрд 600 млн рублей.





Из них:





акцизы на спиртосодержащую и алкогольную продукцию — 1 млрд 4 млн;

акцизы на табачную продукцию — 863 млн;

прочие акцизы (в основном на топливо) — 733 млн рублей.





2. В следующем, 2019 году:





алкогольные акцизы — 1 млрд 21 млн;

акцизы на “табачку” — 1 млрд 21 млн;

прочие акцизы увеличились до 758 млн.





3. Статистика доходов от акцизов на алкоголь и сигареты в 2020 году полностью повторяет предыдущий год, а вот “прочие акцизы” выросли уже до 1 млрд 103 млн.





Если посчитать, в общем за 2020 год акцизы привлекли в бюджет Беларуси 3 млрд 144 млн рублей, и две трети этих денег принесли пороки и зависимости граждан страны.





4. С января по июль 2021 года акцизы принесли почти 1 млрд 996 млн рублей, причем за январь — июль собрано 61% уточненного плана, а к концу года планируется собрать почти 3,3 млрд рублей. Эти показатели, судя по динамике, будут перевыполнены.





Учитывая, что в этом году план по доходам в республиканский бюджет составляет 23 млрд рублей, доходы от акцизов представляют собой значимую часть поступлений.









Куда распределяются все эти деньги?

Все доходы от акцизов, вне зависимости от того, где они собраны, зачисляются в республиканский бюджет, минуя местные. Далее из этого «котла» идёт распределение бюджета.





Например, сумма, которую государство выделило из республиканского бюджета на поддержку национальной экономики в 2020 году, составила 3 млрд 494 млн рублей. Это лишь немногим больше того, что государство заработало на акцизах. Из этих же денег идет поддержка убыточных предприятий, например — сельского хозяйства.





Круговорот денег белорусской экономики: доход от отрасли, пагубно влияющей на здоровье населения, тратят на заведомо убыточные предприятия.