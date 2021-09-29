Теперь известному предпринимателю в сфере информационных технологий может грозить вплоть до 20 лет тюрьмы. В 2018 году российский бизнесмен открыл минский офис компании Group-IB.





В отношении Ильи Сачкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток. В офисе компании сотрудники ФСБ провели обыск. Программным продуктом Group-IB пользовались Сбербанк, Альфа-банк, "МегаФон", "Ростех".





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в ответ на вопрос, что ждет другие IT-компании, отметил, что "это не имеет никакого отношения к деловому и инвестиционному климату в нашей стране. Вы видите, что обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой".





Белорусский след

Известно, что Group-IB по роду своей деятельности активно сотрудничала с российскими правоохранительными органами при расследовании преступлений в киберсреде.





В 2018 году российская компания открыла свое представительство в Минске. Тогда его руководителем был назначен бывший начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления Следственного комитета Александр Сушко.





Интересно, что всего лишь годом ранее он был признан лучшим среди профильных специалистов по версии Международной ассоциации расследователей финансовых преступлений.





В апреле 2020 года стало известно, что Оперативно-аналитический нтр сертифицировал специальный программный продукт Group-IB – систему предупреждения киберугроз Threat Detection System.





Пресс-служба Group IB распространила сообщение, что обслуживание всех клиентов продолжается штатно, а за ситуацией следят юристы компании.