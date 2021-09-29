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Основатель Group-IB арестован в Москве – у компании есть активы и в Минске

Генеральный директор Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по подозрению в государственной измене, сообщила пресс-служба Лефортовского суда Москвы.

Основатель Group-IB арестован в Москве – у компании есть активы и в Минске
Фото: Group-ib
Теперь известному предпринимателю в сфере информационных технологий может грозить вплоть до 20 лет тюрьмы. В 2018 году российский бизнесмен открыл минский офис компании Group-IB.

В отношении Ильи Сачкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток. В офисе компании сотрудники ФСБ провели обыск. Программным продуктом Group-IB пользовались Сбербанк, Альфа-банк, "МегаФон", "Ростех".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в ответ на вопрос, что ждет другие IT-компании, отметил, что "это не имеет никакого отношения к деловому и инвестиционному климату в нашей стране. Вы видите, что обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой".

Белорусский след

Известно, что Group-IB по роду своей деятельности активно сотрудничала с российскими правоохранительными органами при расследовании преступлений в киберсреде.

В 2018 году российская компания открыла свое представительство в Минске. Тогда его руководителем был назначен бывший начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления Следственного комитета Александр Сушко.

Интересно, что всего лишь годом ранее он был признан лучшим среди профильных специалистов по версии Международной ассоциации расследователей финансовых преступлений.

В апреле 2020 года стало известно, что Оперативно-аналитический нтр сертифицировал специальный программный продукт Group-IB – систему предупреждения киберугроз Threat Detection System.

Пресс-служба Group IB распространила сообщение, что обслуживание всех клиентов продолжается штатно, а за ситуацией следят юристы компании.
Sputnik.by
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