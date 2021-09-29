Корзина валют сегодня подорожала на 0,13%, а с начала сентября на 0,20%.





Курс доллара вырос ещё на 0,0083 BYN до 2,5083 BYN/USD до максимума за 20 дней. С начала месяца доллар подорожал всего на 0,0042 BYN.





Курс евро поднялся на 0,0036 BYN до 2,9242 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, а до этого он находился на минимуме за 406(!) дней. С начала сентября европейская валюта подешевела на 0,0371 BYN.





Курс российского рубля подрос лишь на 0,0007 BYN до 3,4453 BYN/100 RUB — максимум за 23 дня.





Российский рубль за последние семь дней дорожает уже шестой раз. За это время его стоимость выросла на 0,0382 BYN, а с начала месяца на 0,0279 BYN.









Московская биржа

Нефть немного подешевела и потянула за собой российский рубль, который немного уступил доллару и евро на торгах валютной биржи в Москве.





Банк России поднял официальный курс доллара на завтра на 25 копеек до 72,7608 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра вырос на 20 копеек до 84,8755 RUB/EUR и оставил минимум за 14 месяцев.







