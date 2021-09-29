Что случилось? "Белтелеком" тоже перенес дату повышения тарифов
«Белтелеком» перенес дату повышения стоимости интернета.
Как сообщается на сайте монополиста связи, ранее анонсированное повышение тарифов на услуги доступа в сеть Интернет, предоставляемого РУП «Белтелеком» вне пакетных линеек «ЯСНА», «Семейный», «Бизнес-кейс», переносится на 1 ноября 2021 года.
Напомним, что сегодня также стало известно, что повышение тарифов на некоторые услуги мобильной связи перенесла с 1 октября на 1 ноября и компания А1.
13:48 29/09/2021
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