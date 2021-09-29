Как сообщается на сайте монополиста связи, ранее анонсированное повышение тарифов на услуги доступа в сеть Интернет, предоставляемого РУП «Белтелеком» вне пакетных линеек «ЯСНА», «Семейный», «Бизнес-кейс», переносится на 1 ноября 2021 года.















