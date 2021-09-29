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Что случилось? "Белтелеком" тоже перенес дату повышения тарифов

«Белтелеком» перенес дату повышения стоимости интернета.

Как сообщается на сайте монополиста связи, ранее анонсированное повышение тарифов на услуги доступа в сеть Интернет, предоставляемого РУП «Белтелеком» вне пакетных линеек «ЯСНА», «Семейный», «Бизнес-кейс», переносится на 1 ноября 2021 года. 
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