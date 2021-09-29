Благодаря росту котировок Tesla состояние Маска 27 сентября выросло на 3,8 миллиарда долларов и к закрытию рынков составило 203,4 миллиарда.





Основатель Amazon Джефф Безос опустился на вторую строчку, его состояние прямо сейчас Forbes оценивает в 197,7 миллиарда долларов. Третьим является владелец Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с капиталом в 175,2 миллиарда.