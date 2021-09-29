Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире
Илон Маск поднялся на первое место в рейтинге самых богатых людей мира, составляемом Forbes в режиме реального времени.
Благодаря росту котировок Tesla состояние Маска 27 сентября выросло на 3,8 миллиарда долларов и к закрытию рынков составило 203,4 миллиарда.
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на вторую строчку, его состояние прямо сейчас Forbes оценивает в 197,7 миллиарда долларов. Третьим является владелец Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с капиталом в 175,2 миллиарда.
Источник: belmarket.by
13:10 29/09/2021
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