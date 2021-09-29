В частности, документ предусматривает возможность перевода садовых домиков, соответствующих установленным требованиям к жилым помещениям, в статус жилых домов с одновременным принятием решения об изменении целевого назначения земельного участка.





Также предусмотрено введение возможности назначения председателей правления товариществ местным органом власти, если садовое товарищество долгое время не будет избирать председателя правления и перестанет нормально функционировать, передает БелТА.





При этом садовые домики в товариществах, признанные в установленном порядке бесхозяйными или выборочным наследством, будут переходить в собственность административно-территориальной единицы.





Кроме того, в проект указа внесены нормы, позволяющие упростить порядок изменения границ земельных участков. Регистрировать их предлагается при отсутствии спора по фактически сложившемуся пользованию без внесения изменений в проект организации и застройки территории товарищества.





Сейчас это можно сделать только после внесении изменений в такой проект, что значительно затрудняет упорядочение границ. В Минэкономики полагают, что это позволит решить проблемы с многочисленными спорами о границах земельных участков и их регистрации.





Также предусмотрено совершенствование работы органов управления товарищества, организации общих собраний с помощью применения электронных и иных устройств.





При разработке проекта указа предложили легализовать и безвозмездно передать электросети садоводческих товариществ, в том числе самовольно построенные, в собственность государства в их фактическом состоянии.





А также закрепить возможность и условия модернизации сетей садоводческих товариществ с привлечением средств граждан на принципах государственно-частного партнерства.