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Бесхозные дачи будут забирать. Что еще могут изменить в законах о садовых товариществах

Министерство экономики подготовило проект указа "О садоводческих товариществах".

В частности, документ предусматривает возможность перевода садовых домиков, соответствующих установленным требованиям к жилым помещениям, в статус жилых домов с одновременным принятием решения об изменении целевого назначения земельного участка.

Также предусмотрено введение возможности назначения председателей правления товариществ местным органом власти, если садовое товарищество долгое время не будет избирать председателя правления и перестанет нормально функционировать, передает БелТА.

При этом садовые домики в товариществах, признанные в установленном порядке бесхозяйными или выборочным наследством, будут переходить в собственность административно-территориальной единицы.

Кроме того, в проект указа внесены нормы, позволяющие упростить порядок изменения границ земельных участков. Регистрировать их предлагается при отсутствии спора по фактически сложившемуся пользованию без внесения изменений в проект организации и застройки территории товарищества.

Сейчас это можно сделать только после внесении изменений в такой проект, что значительно затрудняет упорядочение границ. В Минэкономики полагают, что это позволит решить проблемы с многочисленными спорами о границах земельных участков и их регистрации.

Также предусмотрено совершенствование работы органов управления товарищества, организации общих собраний с помощью применения электронных и иных устройств.

При разработке проекта указа предложили легализовать и безвозмездно передать электросети садоводческих товариществ, в том числе самовольно построенные, в собственность государства в их фактическом состоянии. 

А также закрепить возможность и условия модернизации сетей садоводческих товариществ с привлечением средств граждан на принципах государственно-частного партнерства.
Источник: telegraf.by
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