











Руководитель разработки BMW Фрэнк Вебер объяснил, почему компания постарается продлить жизнь ДВС. "Для реализации концепции электрической мобильности вопрос не в том, когда прекращать выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. А в том, действительно ли мы готовы к электромобилям? Речь идет о зарядной инфраструктуре, возобновляемых источниках энергии. Люди готовы? Уверен, что нет", - сказал Вебер.









Вебер также анонсировал работы BMW над будущими нормами выбросов Евро-7. Компания намерена получить максимальную отдачу от своих двигателей внутреннего сгорания, чтобы все без исключения двигатели соответствовали новым строгим требованиям. Топ-менеджер также добавил, что к концу этого десятилетия вероятнее всего инвестиции в ДВС прекратятся. Но об окончании их выпуска говорить пока рано.