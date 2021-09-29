BMW отказывается прекращать производство двигателей внутреннего сгорания
Чаще чем раз в месяц тот, или другой автопроизводитель объявляет о планах перехода на выпуск исключительно электромобилей к какой-то конкретной дате. Многие мнения и стратегии сходятся на 2030 годе. BMW не следует их примеру и не спешит делать громких заявлений.
Об этом сообщает AutoNews.
Руководитель разработки BMW Фрэнк Вебер объяснил, почему компания постарается продлить жизнь ДВС. "Для реализации концепции электрической мобильности вопрос не в том, когда прекращать выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. А в том, действительно ли мы готовы к электромобилям? Речь идет о зарядной инфраструктуре, возобновляемых источниках энергии. Люди готовы? Уверен, что нет", - сказал Вебер.
Вебер также анонсировал работы BMW над будущими нормами выбросов Евро-7. Компания намерена получить максимальную отдачу от своих двигателей внутреннего сгорания, чтобы все без исключения двигатели соответствовали новым строгим требованиям. Топ-менеджер также добавил, что к концу этого десятилетия вероятнее всего инвестиции в ДВС прекратятся. Но об окончании их выпуска говорить пока рано.
09:24 29/09/2021
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