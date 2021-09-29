



«Спустя менее трёх недель Chivo уже насчитывает больше пользователей, чем любой сальвадорский банк», — заявил Букеле. Он рассчитывает, что со временем пользовательская база Chivo превзойдет клиентуру всех банков в Сальвадоре вместе взятых.





Букеле подчеркнул, пишет Dev.by, что эти жители именно «активно пользуются» кошельком, а не просто скачали его. Каждому установившему Chivo сальвадорцу автоматически начисляется $30 в крипте.





Кошелёк был запущен в начале сентября вместе со вступлением в силу закона о признании биткоина платёжным средством наравне с фиатными деньгами. Через приложение можно отправлять и получать платежи в биткоинах и долларах из любой точки мира.





Помимо прочего Букеле размещает в биткоине государственные резервы и на сегодня приобрёл 700 BTC (около $30 млн). Между тем в Сальвадоре прошли протесты граждан, которые не разделяют политику президента и не приветствуют принятие биткоина. Недавний опрос Sherlock Communications показал, что более половины граждан не имеют представления о биткоине.