Биткоин-кошелёк Сальвадора за 3 недели обогнал банки по числу пользователей
Криптокошельком Chivo уже пользуется 2,1 миллиона жителей Сальвадора, пишет TTR Coin со ссылкой на президента страны Найиба Букеле. По официальным данным, население Сальвадора составляет около 6,5 миллиона человек, то есть Chivo охватил примерно треть.
«Спустя менее трёх недель Chivo уже насчитывает больше пользователей, чем любой сальвадорский банк», — заявил Букеле. Он рассчитывает, что со временем пользовательская база Chivo превзойдет клиентуру всех банков в Сальвадоре вместе взятых.
Букеле подчеркнул, пишет Dev.by, что эти жители именно «активно пользуются» кошельком, а не просто скачали его. Каждому установившему Chivo сальвадорцу автоматически начисляется $30 в крипте.
Кошелёк был запущен в начале сентября вместе со вступлением в силу закона о признании биткоина платёжным средством наравне с фиатными деньгами. Через приложение можно отправлять и получать платежи в биткоинах и долларах из любой точки мира.
Помимо прочего Букеле размещает в биткоине государственные резервы и на сегодня приобрёл 700 BTC (около $30 млн). Между тем в Сальвадоре прошли протесты граждан, которые не разделяют политику президента и не приветствуют принятие биткоина. Недавний опрос Sherlock Communications показал, что более половины граждан не имеют представления о биткоине.
09:21 29/09/2021
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