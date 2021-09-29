Минфин предлагает повысить налог на игорный бизнес
Опубликованный проект Налогового кодекса содержит повышенные ставки налога на игорный бизнес.
Так, пишет Office Life, в новом году предлагается каждый игровой стол облагать суммой 7854 рубля. Это выше действующего уровня в размере 7140 рублей.
Новая ставка на игровой автомат — 264 рубля против нынешних 240.
Налог на кассу тотализатора предлагается установить в размере 2475 рублей (сегодня — 2250), на кассу букмекерской конторы — 1650 (1500).
08:55 29/09/2021
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