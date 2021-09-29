Фото: МЧС





"При запуске установки замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходит факельное горение на отметке "плюс" 3 метра", - говорится в сообщении МЧС.





На месте работают подразделения МЧС.





В пресс-службе концерна "Белнефтехим" сообщили "Интерфаксу", что "в настоящее время пожар на "Нафтане" локализован, но не ликвидирован".





При этом "возгорание не представляет угрозы для работников предприятия и жителей Новополоцка", заявили в пресс-службе.





Позже в МЧС проинформировали: "По состоянию на 22:05, факельное горение отсутствует. На месте пожара работают 15 единиц техники и 58 работников МЧС".

В 22:14 пожар был ликвидирован.





"Нафтан" является одним из крупнейших нефтепереработчиков в Восточной Европе, мощности предприятия позволяют перерабатывать 12 млн тонн нефти в год. В этом году НПЗ планирует завершить масштабный инвестпроект по строительству комплекса замедленного коксования (КЗК) стоимостью $1,6 млрд и восстановить объем переработки нефти до уровня более 8 млн тонн после падения в 2020 году до 7 млн тонн. Сроки запуска КЗК неоднократно переносились в 2020 году.





Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ "Нафтан".