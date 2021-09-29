При запуске установки замедленного коксования на «Нафтане» загорелось дизтопливо
Подразделения МЧС Беларуси занимаются ликвидацией факельного пожара на НПЗ "Нафтан" (Витебская обл., Новополоцк), горение дизтоплива происходит на высоте трех метров, сообщило МЧС.
Фото: МЧС
"При запуске установки замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходит факельное горение на отметке "плюс" 3 метра", - говорится в сообщении МЧС.
На месте работают подразделения МЧС.
В пресс-службе концерна "Белнефтехим" сообщили "Интерфаксу", что "в настоящее время пожар на "Нафтане" локализован, но не ликвидирован".
При этом "возгорание не представляет угрозы для работников предприятия и жителей Новополоцка", заявили в пресс-службе.
Позже в МЧС проинформировали: "По состоянию на 22:05, факельное горение отсутствует. На месте пожара работают 15 единиц техники и 58 работников МЧС".
В 22:14 пожар был ликвидирован.
"Нафтан" является одним из крупнейших нефтепереработчиков в Восточной Европе, мощности предприятия позволяют перерабатывать 12 млн тонн нефти в год. В этом году НПЗ планирует завершить масштабный инвестпроект по строительству комплекса замедленного коксования (КЗК) стоимостью $1,6 млрд и восстановить объем переработки нефти до уровня более 8 млн тонн после падения в 2020 году до 7 млн тонн. Сроки запуска КЗК неоднократно переносились в 2020 году.
Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ "Нафтан".
08:35 29/09/2021
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