Оператор А1 перенес повышение тарифов на 1 ноября
Оператор мобильной связи А1 решил перенести повышение тарифов на ряд услуг связи с 1 октября на 1 ноября.
С 1 ноября изменятся размеры абонентских плат на тарифных планах для физических и юридических лиц, стоимость вызовов на некоторых тарифах и стоимость интернет-трафика, который включен в абонентскую плату для юридических лиц сверх плана.
С этой даты также изменится стоимость услуг в роуминге и цена международных вызовов.
Все остальные изменения вступят в силу с 1 октября, добавили в А1, пишет Еврорадио.
08:12 29/09/2021
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