



С 1 ноября изменятся размеры абонентских плат на тарифных планах для физических и юридических лиц, стоимость вызовов на некоторых тарифах и стоимость интернет-трафика, который включен в абонентскую плату для юридических лиц сверх плана.





С этой даты также изменится стоимость услуг в роуминге и цена международных вызовов.





Все остальные изменения вступят в силу с 1 октября, добавили в А1, пишет Еврорадио.



