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Оператор А1 перенес повышение тарифов на 1 ноября

Оператор мобильной связи А1 решил перенести повышение тарифов на ряд услуг связи с 1 октября на 1 ноября.


С 1 ноября изменятся размеры абонентских плат на тарифных планах для физических и юридических лиц, стоимость вызовов на некоторых тарифах и стоимость интернет-трафика, который включен в абонентскую плату для юридических лиц сверх плана.

С этой даты также изменится стоимость услуг в роуминге и цена международных вызовов.

Все остальные изменения вступят в силу с 1 октября, добавили в А1, пишет Еврорадио.
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