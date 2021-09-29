



Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в американских правительственных кругах, к обсуждению ситуации подключатся не только крупнейшие автопроизводители - General Motors, Ford Motor и Stellantis, но и гиганты IT-индустрии Apple, GlobalFoundries, Micron, Microsoft, Samsung, TSMC, Intel.





Эти корпорации будут снабжать оперативными данными официальный Вашингтон, а тот, в свою очередь, создаст систему раннего оповещения о закрытии предприятий микрочипов в разных странах. Кроме того, пишет Haqqin.az, правительство США планирует оказывать техническую и финансовую помощь ключевым американским заводам. Как заявил президент Джо Байден, он будет добиваться выделения $37 млрд для увеличения производства чипов в стране.





Дефицит был спровоцирован в 2020 году пандемией, когда сотни миллионов перешли на «удаленку», и резко вырос спрос на персональные компьютеры (со стороны работников), а также на электронику для облачных сервисов (со стороны компаний). Проблема стала особенно заметной во второй половине прошлого года, когда потребители стали чаще покупать технику развлекательного назначения – игровые приставки, телевизоры, смартфоны и планшеты. Как заявила американская торговая группа Consumer Tech Association, в 2020-м розничные продажи в США составили рекордные $442 млрд, и в дальнейшем запрос на подобные гаджеты будет только расти.





Сказался и монополизм нескольких IT-гигантов, которые фактически контролируют мировой рынок микрочипов. Поскольку американский Intel производит чипы только для собственных нужд, остаются два игрока, способных удовлетворить сторонний спрос — Samsung и TSMC, а также несколько компаний поменьше. Впрочем, по заявлению главы Intel Пэта Гелсинджера, корпорация намерена построить два новых завода (общей стоимостью в $20 млрд), которые будут изготавливать чипы не только для Intel, но и для сторонних заказчиков.





Из-за острого «полупроводникового голода» глобальный автопром пережил колоссальный обвал: за первые два квартала 2021 года его производственные потери составили примерно 4 млн единиц. Европа не досчиталась 1 млн 172 тысяч автомобилей, Китай — 785 тысяч, Северная Америка — 1 млн 222 тысяч. Если смотреть статистику по автоконцернам, то один только Ford потерял более 700 тысяч единиц. Нехватка чипов так или иначе повлияла на все бренды, но больше всего страдает премиальный сегмент — технически сложные, оснащенные различными инновационными опциями машины.





Крайне негативно на поставках полупроводников отразилось и торговое противостояние двух сверхдержав - США и Китая. В 2020 году администрация Трампа наложила ограничения на крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International (SMIC). В результате компания лишилась возможности закупать оборудование для собственных нужд и продавать полупроводники американским заказчикам. Тем, в свою очередь, пришлось пойти на сотрудничество с конкурентами SMIC — прежде всего, с Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Как итог – произошло серьезное перераспределение глобальной структуры производственно-сбытовых цепочек.





Как отмечает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, в 2021 году в мире будет выпущено на 7-9 млн автомобилей меньше. Последствия очевидны — это резкий взлет цен на продукцию автопрома, из-за которого, в свою очередь, драматично падают продажи. Ситуация обусловлена в основном локдаунами, разрывом логистических цепочек. Пандемия коронавируса с ее бесконечными волнами ударила по всем производителям чипов, меньше других пострадал только Таиланд. Масленников напоминает также о контейнерном кризисе, о подорожании фрахта, о продолжающихся заторах судов в портах Китая. Это привело к увеличению сроков доставки автомобилей и запчастей к ним.





Проблема с поставками чипов будет решена не раньше, чем через два года, поскольку пандемия продолжает диктовать свои условия, говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. На ее взгляд, мировой автопром точно не проиграет, поскольку уже заложил эти сроки в отпускные цены на свою продукцию. В отличие от высокотехнологичного сектора, автопроизводители заранее не запасаются полупроводниками: это не ключевые детали, их закупают точно к моменту сборки машин, запасов на будущее не делается. Но отсутствие даже одного чипа может остановить производственную линейку крупного завода…