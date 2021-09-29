Об этом говорится в исследовании состояния стартап-экосистемы Беларуси, проведенной группой компаний Belbiz - сообществом Имагуру. Исследование основано на данных опроса, проведенного с мая по август 2021 года. В нем приняли участие представители 220 стартапов.





Главной задачей отчета являлось стремление ответить на вопрос, как изменилась белорусская экосистема после кризиса августа 2020 года.





Как отмечается в исследовании, постэлекционный год оказался сложным для большинства стартапов, серьезно изменившим белорусскую экосистему. Сегодня Минск больше не является территориальным центром экосистемы. Команды работают удаленно и распределено.





Для большинства стартапов этот год был периодом серьезных изменений, связанных с релокацией, переформатированием своей работы, созданием новых компаний за рубежом, привлечением инвестиций от зарубежных инвесторов, год адаптации к новому образу жизни в новых экосистемах, адаптации к кризису и попыток снизить негативные последствия кризиса на бизнес — как экономические, так и психологические в работе команд.





В исследовании констатируется, что все достижения последних лет в данной сфере, сегодня уже находятся не под угрозой, как было еще год назад. Все эти достижения нивелированы полностью и снесены.

Основные выводы

- Политический кризис в Беларуси негативно повлиял на работу подавляющего большинства стартапов.

- Среди наиболее частых последствий политического кризиса стартапы, которые уже ощутили его влияние, отмечают релокацию бизнеса (52%), изменение планов и дополнительные расходы (45%), ухудшение доступа к внешнему финансированию (32%), угрозы развитию бизнеса (28,5%), снижение эффективности работы команды (27%).

- Кризис негативно сказался в экономическом плане на весь бизнес, независимо от того, приняла ли компания решение о релоцировании.

- 58% белорусских стартапов уехали из Беларуси.

- Только 4% стартапов отметили, что не видят причин для переезда, так как их все устраивает в Беларуси.

- Четверть всех белорусских основателей не планируют возвращаться в Беларусь. - - Для остальных основным условием возврата в Беларусь являются демократические перемены.

- Каждый третий стартап поднял инвестиции в кризисный период.

- Большинство белорусских стартапов имеют компании за рубежом.

- То, чем интересны белорусские стартапы за рубежом и что их отличает от западных команд: большинство белорусских стартапов имеют технического основателя.

- 70% стартапов считают, что последствия политического кризиса продлятся и после 2023 года.

- Большинство стартапов строят свои планы вне Беларуси, планируют поднимать инвестиции у зарубежных фондов (только 3% фондов планируют привлекать деньги у белорусских инвесторов в следующем году), считают важным развивать белору- сскую систему за рубежом и онлайн, а также готовы помогать проектам солидарности с Беларусью.

Что такое белорусские стартапы сегодня

Как показывает исследование, белорусские стартап-компании — это молодые бизнесы, основная часть имеет возраст от 1 до 3 лет, при этом имеет продукт, представленный рынку, и доход. Компании работают в самых различных технологических секторах.





Большинство белорусских стартапов (70,5%) работают на рынке менее трех лет. При этом каждая третья компания — компания старше трех лет. Это свидетельствует об определенной зрелости рынка. В соседней Польше стартапы, которым более 3 лет, составляют 39%. В мире 21.5% стартапов не переживают года деятельности, 30% проваливаются на втором году деятельности, 50% — на 5-й год, и 70% не переживают 10 лет активности﻿. Этот период, когда большинство стартапов погибают, называют на профессиональном языке долиной смерти .





Белорусские стартапы стали более зрелыми. Если ранее основная часть стартапов была представлена компаниями, которым менее одного года (47,1%), то сегодня это бизнесы, которым от одного до трех лет (47%).





41,5% компаний представили продукт на рынок и имеют клиентов. Треть всех компаний (31%) имеют работающий прототип и команду с соответствующими техническими и маркетинговыми компетенциями, а также менторскую поддержку. Почти 20% всех бизнесов находятся на стадии роста и расширения.





Стартапы с доходом более 1 млн долларов в месяц находятся на стадии расширения и роста, работающие на рынке более 3 лет. 89% из них покинули Беларусь.





Политико-экономический кризис оказал влияние на деятельность 71,5% стартап-компаний.





Стартапы Беларуси за год оказались в новой реальности. Значительное количество стартапов не планирует возвращаться в Беларусь, однако многие из уехавших считает, что можно развивать экосистему онлайн.



