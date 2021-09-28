"Нам всегда по-хорошему мало?" Администрация "Великого камня" сможет добывать полезные ископаемые в Беларуси
Администрации китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" будут даны более широкие полномочия, сообщает Оffice Life.
Документ, который вносит соответствующие поправки в различные законы, передан в парламент.
В том числе законопроект меняет Кодекс о недрах. В результате администрация парка сможет предоставлять геологические и горные отводы. Исключение составят отдельные случаи, когда решать эти вопросы будет только Александр Лукашенко.
Администрация также сможет менять названия улиц на территории парка, согласовывать наружную рекламу, разрешать пересадку и удаление деревьев в "Великом камне".
Как предполагается, новые полномочия администрация парка получит летом 2022 года.
Особая экономическая зона "Великий камень" создана в 2012 году совместно с китайскими партнерами. Ее общая площадь превышает 11 тысяч гектаров.
21:08 28/09/2021
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