Документ, который вносит соответствующие поправки в различные законы, передан в парламент.









В том числе законопроект меняет Кодекс о недрах. В результате администрация парка сможет предоставлять геологические и горные отводы. Исключение составят отдельные случаи, когда решать эти вопросы будет только Александр Лукашенко.





Администрация также сможет менять названия улиц на территории парка, согласовывать наружную рекламу, разрешать пересадку и удаление деревьев в "Великом камне".





Как предполагается, новые полномочия администрация парка получит летом 2022 года.





Особая экономическая зона "Великий камень" создана в 2012 году совместно с китайскими партнерами. Ее общая площадь превышает 11 тысяч гектаров.



