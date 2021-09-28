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Минфин опубликовал проект Налогового кодекса - какие изменения предлагают

На сайте Министерства финансов сегодня появился проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь». Он предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс.

Минфин опубликовал проект Налогового кодекса - какие изменения предлагают
Фото с сайта http://finance.bigmir.net/
Они касаются ограничений по применению упрощенной системы налогообложения, льгот по налогу на недвижимость и земельному налогу и другие. Надо отметить, что Минфин не пояснил, какой статус носит опубликованный документ, на какой стадии находится его подготовка.

В проекте появляется налог на профессиональный доход, о котором ранее писал Reform.by. Кодекс предлагается дополнить главой 40 «Налог на профессиональный доход». Ее положения в целом совпадают с более ранним документом

Налоговый кодекс предлагается дополнить статьей 73-1 «Камеральная проверка соответствия расходов доходам физлица«. Она проводится путем сопоставления сумм доходов и расходов физического лица. Проверка может проводиться за месяц, несколько месяцев и за десять полных лет. Основанием для нее может стать письменный запрос органов госконтроля, внутренних дел, госбезопасности, прокуратуры и Следственного комитета. Также она может проводиться по поручению министра по налогам и сборам, его заместителей, руководителей ИМНП по областям и Минску, их заместителей. Предварительным этапом проверки устанавливается наличие или отсутствие превышения расходов над доходами. Последующий этап проверки проводится, если превышение расходов над доходами составит 500 и более базовых величин, исходя из размера БВ, установленного на день такого превышения. В этом случае у физлиц будут требовать пояснения об источниках доходов. Данная статья будет распространять свое действие на проверки, начатые после 1 января 2022 года.

В проекте также прописаны особенности уплаты НДС иностранными организациями при электронной дистанционной продаже товаров.

Сумму не облагаемых подоходным налогом доходов, полученных в результате дарения, планируется поднять с 7 521 рубля до 8 078 рублей.

Сумму необлагаемых доходов от организаций и предпринимателей по месту основной работы увеличат с 2 272 до 2 440 рублей для каждого места работы. Речь идет о доходах, которые не являются вознаграждением за исполнение трудовых или иных обязанностей. От иных организаций можно будет получить не 150, а 161 рубль.

Безвозмездная (спонсорская) помощь, а также поступившие на благотворительный счет, открытый в банке, пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, не будет облагаться налогом для сумм в размере до 16 142 рублей, а не 15 030, как сейчас.

Размер стандартного налогового вычета увеличивается со 126 до 135 рублей при получении дохода в сумме не более 817 рублей в месяц, а на ребенка до 18 лет или каждого иждивенца — с 37 до 40 рублей. Увеличиваются и другие налоговые вычеты.

В проекте вводится ставка подоходного налога для физлиц в размере 20%. Она будет взиматься с сумм превышения расходов над доходами, выявленных налоговыми органами. Такая же ставка будет применяться при установлении контролирующим органом факта неправомерного неудержания и неперечисления в бюджет подоходного налога с физических лиц налоговым агентом. Третий случай применения ставки в 20% — установление контролирующим органом факта регистрации в СККС суммы дохода в виде выигрыша (возвращенных несыгравших ставок) на физическое лицо, которому фактически выплата не осуществлялась. При этом ставку в 20% предлагается применять к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Проектом предусматривается, что налоговые агенты раз в квартал будут предоставлять налоговую декларацию по подоходному налогу с физлиц в налоговые органы. Декларация будет предоставляться в электронной форме. Обязанность предоставлять декларацию для налоговых агентов предполагается ввести с 1 января 2023 года.

Еще одно новшество — уплата подоходного налога физлицами по займам, кредитам, с денежных средств, передаваемых на хранение. По мере возвращения этих средств, налоговому агенту будут возвращаться суммы налогов.

В документе также устанавливаются фиксированные ставки налога на собак. Если сейчас они привязаны к базовым величинам, то в проекте определены в 46,5 рубля за потенциально опасную породу и 9,3 рубля за остальные породы.

Право применять УСН в соответствии с проектом лишаются нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокаты. Также лишаются права применять упрощенную систему ИП, оказывающие услуги за исключением:

туристической деятельности;
деятельности в сфере здравоохранения;
деятельности сухопутного транспорта;
услуг по общественному питанию;
деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и (или) мотоциклов.

Организации будут иметь право перейти на УСН, если их штат не превышает 50 человек (сейчас 100), валовая выручка нарастающим итогом за девять месяцев не превышает 1 612 500 рублей (сейчас 1 623 479 рублей).

Потолок годовой выручки для организаций и ИП за год предлагается установить в 2,15 млн рублей и 460 тыс. рублей, соответственно. Это немного меньше, чем в действующей редакции кодекса.

Изменяются ставки налога при УСН. Основная ставка составит 6%. При этом 16% нужно будет платить по некоторые внерелизационным доходам, а также ИП, если они получили выручку от организаций, руководителями, участниками и собственниками имущества которых они являются, либо их близкие родственники и свойственники.

В проекте предлагается изменить порядок исчисления налога на недвижимость для физлиц. Он будет исчисляться, исходя из расчетной стоимости квадратного метра, которая устанавливается в Налоговом кодексе. Физлицо получает право предоставить в налоговый орган заключение о независимой оценке рыночной стоимости, которая будет использоваться для определения налоговой базы. Ставка налога для физлиц определяется в 0,1%. Проектом определены расчетные стоимости квадратного метра на 1 января 2019, 2020, 2021 и 2022 года. Например, для Минска такая стоимость квадратного метра жилых помещений в многоквартирном и блокированном жилом доме определена в 810 рублей, а в областных центрах — в 680 рублей. Предлагается, что физлица должны будут уплатить налог на недвижимость и земельный налог за 2022 год в следующем порядке: до 15 ноября придется внести авансовый платеж на основании извещения, направленного не позднее 1 сентября 2022 года. Авансовый платеж уплачивается в размере 50 (пятидесяти) процентов исчисленных за 2022 год сумм налога на недвижимость и земельного налога. Затем не позднее 15 ноября 2023 года нужно будет доплатить налог на недвижимость и земельный налог на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2023 года. При этом в проекте исключается льгота по налогу на недвижимость на одно жилое помещение для всех. Она сохраняется только для лиц пенсионного возраста, инвалидов, несовершеннолетних детей, недееспособных лиц, военнослужащих, участников ВОВ и приравненных к ним, а также проходящих альтернативную службу. Схожие изменения предусматриваются и в отношении земельного налога.

Как обычно, проектом предлагается изменить ставки акцизов и единого налога. Так ставка единого налога за сдачу в наем физлицами жилых помещений составит 36,8 рубля (+4 рубля) в Минске за одну комнату, в областных центах — 34,5 рубля.

Проектом также предусмотрено, что единый налог и ИП и иных физических лиц утрачивает свое действие с 1 января 2023 года, а сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма — с 1 января 2024 года.
reform.by
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